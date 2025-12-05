Impulsan proyecto de ley que exigiría incluir una fotografía en las tarjetas EBT del SNAP

Nancy Mace, representa por Carolina del Sur, presentó un proyecto de ley a través del cual se exigiría incluir una fotografía en las tarjetas EBT del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para así evitar que se cometan fraudes o mal uso con ellas.

A través de un comunicado de prensa, la también aspirante republica a gobernadora expresó que el ajuste propuesto va orientado a que el apoyo alimentario sea recibido únicamente por quien realmente lo necesita.

“Los contribuyentes están hartos de ver cómo sus dólares duramente ganados son malversados por personas que no tienen derecho legal a estos beneficios.

Esto no es complicado. Si eres elegible para SNAP, tu foto aparece en la tarjeta y eres el único que la usa. No son estafadores, ni delincuentes, ni alguien que toma prestada una tarjeta que no tiene derecho a usar. Esto es sentido común, justicia y protección para los contribuyentes y las familias estadounidenses que realmente necesitan asistencia alimentaria”, señaló.

Nancy Mace encabeza a los republicanos que exigen revisar a detalle el programa SNAP. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia, el SNAP ha sido objeto de análisis, pues se plantea que se han emitido muchas tarjetas a personas cuyo perfil no demanda apoyarlos y por ello resulta necesario revisar caso por caso.

“Cada tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios emitida a un hogar o individuo bajo este capítulo deberá incluir en el frente de la tarjeta una imagen fotográfica tomada dentro de los 10 años anteriores, o en el caso de un menor tomada dentro de los cinco años anteriores, del titular autorizado de la tarjeta a quien se emite la tarjeta.

Como condición para la autorización para aceptar o canjear beneficios bajo este capítulo, una tienda minorista de alimentos o un negocio mayorista de alimentos, antes de realizar una venta, deberá exigir ver e inspeccionar la fotografía ubicada en una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios de cada cliente que use una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios para asegurarse de que el comprador tenga derecho a utilizar o canjear beneficios bajo este capítulo”, indica parte del proyecto de ley impulsado por Nancy Mace.

Cabe señalar que el SNAP beneficia a cerca de 42 millones de personas. Así que, en caso de aprobarse el programa de ley señalado los titulares de las tarjetas deberán acudir a tomarse la fotografía como requisito para continuar recibiendo el beneficio que otorga.

