Gobierno amenaza con pausar cupones de alimentos a estados demócratas si no se entrega información de beneficiarios

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, amenazó el martes con cortar la financiación federal a los estados con tendencia demócrata por lo que según ella es su negativa a compartir datos del programa SNAP con la administración Trump.

La administración “comenzará a detener el traslado de fondos federales a esos estados” a partir de la próxima semana “hasta que cumplan”, dijo Rollins al presidente Donald Trump durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca.

Rollins dijo en una reunión del Gabinete el martes que la acción está en proceso porque esos estados se niegan a proporcionar los datos que solicitó el departamento, como los nombres y el estado migratorio de los beneficiarios de la ayuda.

Dijo que la cooperación es necesaria para erradicar el fraude en el programa. Los estados demócratas han interpuesto demandas para bloquear el requisito.

NO DATA, NO MONEY — it’s that simple.



If a state won’t share data on criminal use of SNAP benefits, it won’t get a dollar of federal SNAP administrative funding.



Let’s see which states stand for accountability and which are just protecting their bribery schemes. 🤔💸 pic.twitter.com/Y1UXXDOoao — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) December 2, 2025

Aproximadamente 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos, o 1 de cada 8, dependen del SNAP para comprar alimentos. El beneficio mensual promedio es de aproximadamente $190 por persona, o un poco más de $6 al día.

Rollins dijo que su departamento necesita los datos estado por estado sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como cupones de alimentos, “para erradicar este fraude y proteger al contribuyente estadounidense”.

Brooke Rollins dijo que en febrero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos había pedido a los 50 estados “por primera vez que entregaran sus datos al gobierno federal”.

Dijo que 29 “estados rojos” cumplieron, pero 21 “estados azules” continúan diciendo que no.

Los estados que no cumplen con las normas incluyen California, Nueva York y Minnesota, afirmó Rollins.

Once again, the Trump Administration is playing politics with people’s food. It's cruel — plain and simple.



Working families with kids, seniors and folks with disabilities need to eat. President Trump should order the release of SNAP funding immediately. https://t.co/oY8MqPSdX7 — Governor Maura Healey (@MassGovernor) December 2, 2025

Entre los estados afectados estaría Massachusetts, donde la gobernadora Maura Healy aseguró que no ha recibido ninguna notificación de la administración Trump sobre fondos federales retenidos.

Sin embargo, Healey calificó la amenaza de Rollins de “verdaderamente espantosa y cruel”.

“La Administración Trump está politizando una vez más la posibilidad de que padres trabajadores con hijos, personas mayores y personas con discapacidad obtengan alimentos”, declaró la gobernadora en un comunicado. “El presidente Trump debe ordenar al secretario Rollins que libere los fondos del SNAP de inmediato y evite que más estadounidenses pasen hambre”.