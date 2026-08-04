Southern California Edison es responsable del incendio Eaton, determina informe del LAFD

Una torre de transmisión fuera de servicio de Southern California Edison (SCE) fue la causa del origen del incendio forestal Eaton, que estalló el 7 de enero de 2025 y que provocó la muerte de 19 personas, anunció este martes el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Casi 19 meses después de uno de los incendios más devastadores, el LAFD publicó uno de los informes más esperados, que identifica el origen y la causa del incendio Eaton, que destruyó más de 9,000 construcciones.

Según el documento, el incendio se originó por una falla eléctrica en las torres de transmisión de SCE, sin que se mencionara un lugar exacto. Sin embargo, las autoridades dijeron que se encontraba en Eaton Canyon.

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“Las pruebas de video recopiladas por el equipo de investigación del incendio Eaton revelaron dos eventos de arco eléctrico que ocurrieron en rápida sucesión, lo que provocó que un material inflamable desconocido cayera desde la ubicación de la torre de SCE al lecho de combustible seco y receptivo que se encontraba debajo”, se expone en el informe.

“El lecho de combustible se incendió aproximadamente 12 segundos después de que se observó la caída del material en llamas tras el arco eléctrico. El incendio Eaton se convirtió rápidamente en una conflagración que arrasó las zonas de las montañas de San Gabriel, Altadena, Pasadena, Sierra Madre y La Cañada Flintridge. Fue completamente controlado 24 días después, el 31 de enero de 2025″, se agregó.

Las llamas también fueron alimentadas rápidamente por un fenómeno de intensos vientos de Santa Ana, que aceleraron su avance por los terrenos secos hasta alcanzar los vecindarios de la zona.

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En el informe se enumeran ocho infracciones de los códigos penales y de servicios públicos estatales, entre otros, que parecen estar relacionadas con SCE, pero fueron censuradas, debido a una revisión en curso de las pruebas por parte de la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el Código de Servicios Públicos de California, SCE está obligada a mantener y operar sus líneas de energía y equipos eléctricos de manera que sea mínimo el riesgo de incendios catastróficos, dijeron las autoridades.

“Reconozco que ningún informe ni investigación sobre el incendio Eaton puede aliviar el profundo dolor y la tragedia que han sufrido nuestros residentes“, expresó el jefe del LAFD, Anthony C. Marrone.

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“Si bien se ha determinado la causa, nuestro enfoque sigue centrado en ayudar a los residentes a reconstruir sus hogares y recuperar sus medios de vida, y en garantizar que las lecciones aprendidas, impulsen un cambio significativo y trascendental en memoria de las 19 vidas perdidas“, añadió.

En un comunicado por separado, LA Fire Justice dijo que, después de que se confirmó la responsabilidad de SCE por el incendio Eaton, debe rendir cuentas por la destrucción que causó en la zona metropolitana de Los Ángeles.

“Ahora que el condado reconoció que el incendio Eaton fue provocado por las acciones imprudentes de Edison, exigimos al gobernador Newsom que los responsabilice“, declaró el director ejecutivo de LA Fire Justice, Chris Holden, exalcalde y asambleísta de Pasadena.

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“Este incendio era evitable. En este momento, las empresas de servicios públicos están negociando a puerta cerrada con la Legislatura para eludir su responsabilidad”, añadió.

Holden instó a la Legislatura a que apoye a las víctimas del incendio y no a las empresas con fines de lucro responsables de la destrucción material y de la muerte de 19 personas.

Un video captado por cámaras de un club de tenis de Pasadena mostró dos destellos de luz a las 6:11 p.m. del 7 de enero de 2025, en la zona donde había una torre de transmisión de SCE con una línea eléctrica inactiva con décadas de antigüedad.

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Southern California Edison ha recibido varias demandas en nombre de las víctimas y afectados por el incendio Eaton, alegando que el equipamiento de la compañía eléctrica provocó la conflagración.

“Nuestros corazones están con la comunidad de Altadena, y continuamos apoyándolos mientras se recuperan y reconstruyen a través de nuestro Programa de Compensación por Recuperación tras Incendios Forestales“, dijo el portavoz de SCE, David Eisenhaur.

El representante de SCE dijo que recibieron el informe del LAFD en relación con la causa del incendio Eaton, el cual está siendo revisado por su personal.

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La concejala Kathryn Barger, cuyo distrito incluye comunidades afectadas por el incendio Eaton, dijo que el informe publicado este martes por el LAFD ofrece más información y respuestas sobre las causas del incendio.

“Nuestra comunidad merece transparencia, rendición de cuentas y acceso a los hechos”, declaró Barger, en un comunicado.

Barger mencionó que, a pesar de que el informe no cierra ese capítulo, confía en que brinde mayor claridad y cierto consuelo a quienes sufrieron tanto por el incendio de enero de 2025.

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El incendio Eaton fue uno de varios que ocurrieron durante los fuertes vientos de Santa Ana, y ocurrió unas horas después de que estalló el incendio Palisades, lo que convirtió a ambos en el desastre natural más destructivo en la historia del condado de Los Ángeles.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de investigación de Incendios Provocados, del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, junto con Cal Fire.

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