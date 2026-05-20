Incendios forestales provocan alertas de mala calidad del aire en el sur de California

Los incendios forestales que estallaron en la región, combinados con las altas temperaturas, provocaron que se emitieran este miércoles 20 de mayo alertas por la mala calidad del aire en varios condados del sur de California.

En un informe, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD) actualizó las alertas tras incluir el incendio Verona, que se originó este martes en el condado de Riverside.

#AirQuality Forecast (Wednesday, May 20th): https://t.co/szsyGAFunD

AQI readings in portions of the #InlandEmpire and #LosAngeles County are predicted to reach Unhealthy for Sensitive Groups or higher levels



View our Real Time #AQI Map: https://t.co/EK1NMTwUS5 pic.twitter.com/T7G3lSQ2jE — South Coast AQMD (@SouthCoastAQMD) May 20, 2026

Los condados que pueden sufrir los efectos del humo de los incendios son: Los Ángeles, Ventura, Riverside, San Bernardino y Orange.

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El AQMD informó que los avisos estaban vigentes al menos hasta las 4:30 p.m. de este miércoles, debido al humo ocasionado por los incendios Sandy, en el condado de Ventura; a los incendios Bain y Verona, en Riverside, y al de Santa Rosa, cuyo humo afecta las costas de los condados de Los Ángeles y Orange.

“Las áreas de los condados de Riverside y San Bernardino cercanas a los incendios Bain y Verona pueden llegar a Insalubre para grupos sensibles AQI o superior, incluyendo Eastvale y Murrieta”, dijo el AQMD en su informe.

Para ciertas áreas del condado de Los Ángeles, se puede registrar mala calidad del aire por el humo del incendio Sandy, que arde en el condado de Ventura, y por el incendio Santa Rosa, cuyo humo puede ser arrastrado por el viento durante la noche, e incluso llegar hasta el condado de Orange.

El humo del incendio Sandy afecta zonas de los condados de Ventura y Los Ángeles. Crédito: Caroline Brehman | AP

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“Los efectos del humo pueden variar según el tiempo y la ubicación. Si ve ceniza o percibe olor a humo, tome precauciones para proteger su salud”, recomendó el AQMD.

Los residentes que se encuentren en zonas afectadas por el humo, deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Limitar su exposición al humo al permanecer en lugares interiores con las puertas y ventanas cerradas o al buscar un refugio alternativo.

al permanecer en lugares interiores con las puertas y ventanas cerradas o al buscar un refugio alternativo. Evitar la actividad física intensa.

física intensa. Encender el aire acondicionado o un purificador de aire . Si es posible, no utilizar enfriadores evaporativos ni ventiladores de techo que introduzcan aire del exterior.

. Si es posible, no utilizar enfriadores evaporativos ni ventiladores de techo que introduzcan aire del exterior. Evite quemar leña en su chimenea o fogata y minimice la contaminación del aire interior causada por velas, incienso, freír alimentos en sartén y asar a la parrilla.

y minimice la contaminación del aire interior causada por velas, incienso, freír alimentos en sartén y asar a la parrilla. Si se debe permanecer al aire libre, se recomienda usar una mascarilla N95 o P100 bien ajustada para proporcionarle cierta protección.

Las autoridades dijeron que las condiciones de la calidad del aire pueden mejorar por la tarde y noche del miércoles en las zonas no cercanas a los incendios activos, dependiendo de la actividad del fuego.

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El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur es el organismo regulador responsable de monitorear la calidad del aire en amplias zonas de los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino, incluido el Valle de Coachella.

Para obtener actualizaciones y alertas sobre la calidad del aire, los residentes pueden consultar el sitio web de aqmd.gov, o descargar su aplicación en la App Store de Apple o en Google Play.

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