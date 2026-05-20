Bomberos combaten incendios forestales en el sur de California

Centenares de bomberos están desplegados en varios condados del sur de California para combatir múltiples incendios forestales que estallaron desde la semana pasada y que han evacuado a miles de residentes.

A pesar de no ser el incidente más grande, el incendio Sandy, que comenzó la mañana de este lunes en el condado de Ventura, obligó a la evacuación de casi 44,000 personas, el mayor número de desplazados actualmente, con más de 900 bomberos combatiendo el fuego.

#SandyFire update – Ventura County firefighters and our mutual aid partners continue aggressive suppression efforts on the Sandy Fire south of Simi Valley. Crews are actively working to strengthen containment lines and hold the fire along the southern and eastern portions of the… pic.twitter.com/twRvw4poth — VCFD PIO (@VCFD_PIO) May 20, 2026

Sin una confirmación oficial, las llamas presuntamente pudieron originarse por un chispazo que ocasionó el golpe de un tractor contra una roca en terrenos con vegetación seca, alrededor de las 10:50 a.m., en el área de Sandy Avenue, en Simi Valley.

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El fuego destruyó al menos una vivienda y varios vehículos, con un rápido crecimiento hasta extenderse por 1,698 acres. A las 5:35 a.m.. de este miércoles, Cal Fire informó que los bomberos avanzaron en el combate al fuego hasta alcanzar un 15% de contención.

“Ayer tuvimos algunos avances. El fuego cruzó Sequoia Avenue, aquí en Simi Valley, pero contábamos con los recursos suficientes para proteger las estructuras“, declaró el oficial de información pública del Departamento de Bomberos de Ventura, Andrew Dowd, en una entrevista con la cadena KTLA.

“Esta mañana tendremos vientos del noreste, y eso, junto con la baja humedad relativa, puede impulsar el fuego. Por lo tanto, a medida que estos vientos cambien a vientos del oeste por la tarde, prevemos que podría haber más actividad del fuego en el borde este del incendio, como vimos ayer“, añadió.

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Debido a las labores de los equipos de emergencia, el Distrito Escolar Unificado de Simi Valley anunció que este miércoles se mantiene la suspensión de actividades en todas las escuelas.

Residentes de Simi Valley pasean a su perro frente a un camión de bomberos durante el incendio Sandy. Crédito: Caroline Brehman | AP

No se han reportado civiles ni bomberos lesionados como consecuencia del incendio Sandy.

Helicópteros realizaron descargas de agua sobre las llamas durante la noche de este martes y en la madrugada del miércoles, mientras mejoraban las condiciones meteorológicas en la zona.

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La amenaza del incendio Sandy alcanzó el condado de Los Ángeles, después de que se emitiera una advertencia de evacuación para Chatsworth, con la recomendación para los residentes de que estuvieran preparados para abandonar la zona si empeoraban las condiciones.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) advirtió que en algunas zonas del Valle de San Fernando podrían verse afectadas por el humo del incendio, con la posibilidad de que el viento avive el fuego y que alcance terrenos del condado.

Riverside golpeado por dos incendios

Cerca de 2,000 acres se han calcinado por dos incendios que detonaron este martes en el condado de Riverside.

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Hasta las 5:58 a.m. de este miércoles, el incendio Bain se había extendido por 1,375 acres en el área de Jurupa Valley, con una contención de 25%, con numerosas órdenes y advertencias de evacuación vigentes.

El fuego comenzó en el lecho del río Santa Ana, cerca de Bain Street y Limonite Avenue, en el vecindario de Mira Loma, en Jurupa Valley, poco antes de las 11:30 a.m. Se emitieron órdenes de evacuación, que afectaron a más de 24,000 residentes.

Helicóptero descarga agua sobre incendio forestal en el condado de Riverside. Crédito: Ethan Swope | AP

Cuatro personas, todas civiles, fueron hospitalizadas por efectos relacionados con el incendio: tres por inhalación de humo y una por una lesión traumática no especificada. La mañana de este miércoles no se tenía disponible una actualización sobre el estado de salud de las cuatro víctimas.

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El incendio Verona se desató aproximadamente a las 12:20 p.m. de este martes en una ladera cerca de las carreteras Juniper Springs y Juniper Flats, al norte de Homeland.

Hasta la noche de este martes, el fuego se había extendido por 500 acres, con la amenaza de alcanzar viviendas, lo que provocó órdenes de evacuación. El fuego está contenido en un 5%.

Las llamas amainaron su avance unas horas después de que estallaron, pero se reavivaron durante la noche y madrugada de este miércoles.

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Debido al recrudecimiento del fuego, se ordenó la evacuación de Four Seasons, una comunidad residencial privada para jubilados, así como de otros vecindarios de Hemet.

Funcionarios del Departamento de Bomberos Cal Fire/Condado de Riverside solicitaron 10 camiones de bomberos adicionales, así como recursos aéreos, para proteger las estructuras después de que el incendio se reavivara.

En Santa Rosa, el incendio activo más grande

El mayor incendio forestal que permanece activo en California se mantiene ardiendo en la isla de Santa Rosa, frente a las costas de los condados de Santa Bárbara y Ventura.

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Hasta las 7:00 p.m. de este martes, el fuego había quemado 16,942 acres, con una contención del 5%.

De acuerdo con la Guardia Costera de los Estados Unidos, el incendio pudo ser provocado por un marinero que naufragó en la isla el viernes 15 de mayo después de lanzar bengalas para pedir auxilio.

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