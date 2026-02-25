Exjefa del LAFD demanda a alcaldesa de Los Ángeles por represalias

La exjefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Kristin Crowley, comenzó un proceso legal en contra de la alcaldesa Karen Bass y la ciudad de Los Ángeles acusando represalias.

En la demanda, que fue presentada el viernes 20 de febrero, Crowley acusó a la alcaldesa Karen Bass y a funcionarios de Los Ángeles de tomar represalias después de los incendios forestales Eaton y Palisades, que estallaron en enero de 2025.

“La denuncia detalla años de advertencias documentadas sobre escasez de personal, infraestructura obsoleta y recortes en la financiación operativa que, según la jefa Crowley, comprometieron la seguridad pública y de los bomberos”, dijo un representante de Crowley en un correo electrónico.

Crowley, una veterana con 26 años de trayectoria en el LAFD, fue degradada por la alcaldesa Bass después de los incendios forestales.

De acuerdo con la denuncia, los funcionarios de la ciudad ignoraron las advertencias presentadas por Crowley y recortaron los fondos del LAFD en más de $15 millones de dólares para el año fiscal 2024-2025.

Los incendios forestales, que comenzaron el 7 de enero de 2025, atrajeron la atención nacional por la devastación, con el surgimiento de una controversia sobre el presupuesto, el personal y, sobre todo, por la falta de agua para que los bomberos pudieran combatir las llamas.

De acuerdo con Crowley, abordó esas preocupaciones de forma pública tras los dos incendios devastadores pero, según la demanda, fue degradada, asignada a su hogar y se le negaron ascensos, entre otras medidas adversas, por razones falsas y pretextuales.

“La jefa Crowley afirma que su degradación y posterior reasignación constituyen una represalia por divulgaciones protegidas y por negarse a tergiversar hechos relacionados con la preparación del departamento y la seguridad pública”, expresó el representante de la exjefa del LAFD.

Los abogados de Crowley dijeron que la exjefa del LAFD busca daños compensatorios, reparación declaratoria y todos los recursos disponibles bajo la ley de California, además de exigir un juicio con jurado.

“Este caso trata sobre rendición de cuentas. La jefa Crowley denunció decisiones que afectaron la seguridad de los bomberos y la capacidad de la ciudad para responder a emergencias graves, y recibió represalias legales”, dijeron Genie Harrison y Mia Munro, del bufete de abogados Genie Harrison.

“Los funcionarios públicos no deberían ser castigados ni silenciados por decir la verdad sobre la seguridad pública o de los bomberos, ni sobre asuntos de importancia pública”, agregaron.

El equipo legal de Crowley dijo que esperaba el descubrimiento de pruebas, donde los documentos, las comunicaciones y los testimonios jurados hablarían por sí solos, en un juicio en el que la alcaldesa Bass y los líderes de la ciudad tendrán que responder ante un jurado de Los Ángeles.

Yusef Robb, asesor principal de la alcaldesa de Los Ángeles, declaró a la cadena KTLA que no había nada nuevo en la demanda presentada por Crowley.

“La Sra. Crowley fue destituida de su cargo por no haberse desplegado previamente y por su decisión de enviar a 1,000 bomberos a casa en lugar de mantenerlos de servicio la mañana en que se declararon los incendios. Esta demanda carece de fundamento”, aseguró el asesor de la alcaldesa Bass.

