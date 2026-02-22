Memorando confidencial del LAFD definía plan para proteger a alcaldesa tras incendio Palisades, según informe

Un memorando confidencial del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) describió una estrategia para proteger a la alcaldesa Karen Bass y a los líderes de la ciudad de un posible “daño a la reputación” tras el incendio de Palisades, en enero de 2025.

Según un informe del diario “Los Angeles Times”, el documento interno, denominado “Confidencial. Solo para uso interno. No distribuir” detalla la planificación de las comunicaciones antes de la publicación de la revisión de la acción del LAFD que examina la respuesta del LAFD al incendio del año pasado.

“Nuestro objetivo es preparar y proteger a la alcaldesa Bass, a la ciudad y al LAFD de cualquier daño a la reputación”, se menciona en el documento.

La planeación de 13 páginas describe la forma en que se podría recibir públicamente el informe, incluida la coordinación de mensajes, la preparación de respuestas a preguntas anticipadas de los medios y la realización de actividades de difusión a las partes interesadas clave.

En el memorando se enumera a miembros de la oficina de la alcaldesa, a líderes del LAFD y a consultores externos de relaciones públicas como parte de un equipo de respuesta.

Propone celebrar reuniones informativas a puerta cerrada con los líderes de la ciudad para minimizar las preguntas y respuestas difíciles antes de la publicación del informe, así como ofrecer reuniones informativas embargadas con periodistas para ayudar a controlar la narrativa.

El informe posterior al incendio de Palisades ha sido objeto de una continua controversia. La alcaldesa Bass ha negado previamente las acusaciones de que intentó suavizar el reporte, calificando las afirmaciones anteriores de que eran completamente inventadas, según “Los Angeles Times”.

El incendio Palisades es uno de los desastres más devastadores en la historia de Los Ángeles. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Un portavoz de Bass dijo al periódico que el consultor de comunicaciones mencionado en el memorando fue contratado por el LAFD y no por la oficina de la alcaldesa, y mencionó que era apropiada la coordinación entre el Ayuntamiento y el Departamento de Bomberos.

Hasta el momento, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles no ha hecho ningún comentario en relación con la divulgación pública del memorando confidencial.

El 7 de enero de 2025 estalló el incendio de Palisades, que creció rápidamente alimentado por intensos vientos de Santa Ana. La conflagración causó la muerte de 12 personas y destruyó miles de edificaciones en el área de Pacific Palisades y Malibu.

