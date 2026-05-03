Emergen nuevos detalles del sospechoso del incendio Palisades de Los Ángeles

A poco más de un mes de que inicie su juicio, este fin de semana surgieron nuevos detalles relacionados con Jonathan Rinderknecht, sospechoso de iniciar el fuego que posteriormente originó el incendio de Palisades, que estalló en enero de 2025 en el área metropolitana de Los Ángeles.

De acuerdo con un memorando judicial, Jonathan Rinderknecht, de 30 años, estaba deprimido por una relación con una antigua compañera de trabajo y enojado por no tener planes para la Nochevieja.

Los pasajeros que Rinderknecht trasladó la noche del 31 de diciembre de 2024, en un servicio de Uber, dijeron que el acusado estaba de mal humor, conducía de forma errática y maldecía sobre su enojo con el mundo.

Sigue leyendo: Alcaldesa Bass se reúne con Trump para recuperar Los Ángeles tras incendios

En el documento judicial, los judiciales dijeron que Rinderknecht estaba obsesionado con Luigi Mangione, el hombre acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y con los incendios.

Se tiene previsto que el juicio de Rinderknetch comience el 8 de junio, proceso en el que la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles tiene previsto llamar a declarar hasta 50 testigos, y que puede prolongarse hasta por 10 días.

En noviembre de 2025, una jueza dictaminó que a Rinderknecht no se le iba a establecer una fianza y debía permanecer bajo custodia de las autoridades a la espera de que comenzara el juicio.

Sigue leyendo: Bomberos logran 95% de contención en dos incendios en el sur de California

La decisión de la jueza Rozella A. Oliver denegó la libertad bajo fianza a Rinderknecht, con el argumento de que debía estar bajo arresto debido a su salud mental y al sufrimiento que le había causado a su hermana y a su familia.

El padre de Rinderknecht dio su testimonio a favor de la liberación de su hijo, negando que tuviera problemas de salud mental.

Durante su comparecencia del 21 de octubre ante el tribunal, Rinderknecht, residente de Melbourne, Florida, se declaró no culpable de los cargos federales por destrucción de propiedad mediante incendio, incendio provocado e incendio de madera.

Sigue leyendo: Aumenta demanda de fuerza laboral en el sector forestal

Rinderknecht fue arrestado el 7 de octubre en Florida como principal sospechoso de provocar en la madrugada del 1 de enero de 2025 el fuego que dio origen, una semana después, al incendio de Palisades, en las colinas de Pacific Palisades.

El fuego que inició Rinderknecht estuvo activo bajo tierra durante una semana y en la mañana del 7 de enero se reavivó por los intensos vientos de Santa Ana, dando origen a uno de los incendios más devastadores en Los Ángeles, que destruyó miles de propiedades y provocó la muerte de 12 personas.

Si Jonathan Rinderknecht es declarado culpable de todos los cargos, se enfrenta a una pena de hasta 45 años en una prisión federal.

Sigue leyendo:

· Gavin Newsom exige para Los Ángeles $220 millones de dólares gastados por el DHS en publicidad

· Exjefa del LAFD demanda a alcaldesa de Los Ángeles por represalias

· Memorando confidencial del LAFD definía plan para proteger a alcaldesa tras incendio Palisades, según informe