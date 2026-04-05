Bomberos logran 95% de contención en dos incendios en el sur de California

Los equipos de bomberos avanzan en la contención de dos incendios forestales que estallaron este viernes 3 de abril en el sur de California.

Las dos conflagraciones, intensificados por los vientos de Santa Ana, el incendio Springs, en el condado de Riverside; y el incendio Crown, en el condado de Los Ángeles, se encuentran en un 95% de contención la mañana de este domingo, de acuerdo con información de Cal Fire.

#SpringsFIRE [FINAL UPDATE 4/4/26 6:30PM] The fire is 95% contained and the forward rate of spread has stopped. ALL evacuation ORDERS and WARNINGS are lifted and all zones are back to NORMAL status.



Crews will continue to monitor and patrol the fire perimeter throughout the… — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) April 5, 2026

El incendio Springs comenzó aproximadamente a las 11:00 a.m. en el área de Gilman Springs, en Moreno Valley, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Cal Fire/Condado de Riverside, lo que provocó que se emitieran órdenes de evacuación para los residentes del vecindario Moreno Valley Ranch.

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El mismo día, en el norte del condado de Los Ángeles, los equipos de bomberos respondieron a otro incendio, de menor magnitud, que se llamó Crown y que se reportó en la zona de Crown Valley y Soledad Canyon Road, en Acton, donde también se emitieron órdenes y alertas de evacuación.

La noche de este sábado, las autoridades levantaron las órdenes y las alertas de evacuación que se emitieron por los incendios Springs y Crown, después de que se reportó que estaban en un 95% de contención.

Alrededor de las 6:00 p.m. de este sábado, Cal Fire informó que los equipos estaban monitoreando y patrullando el perímetro del incendio Springs durante toda la noche.

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Las autoridades recomendaron a las personas que viven en el área de Moreno Valley Ranch que extremen sus precauciones en sus traslados en la zona.

En el condado de Riverside, el fuego se extendió por 4,176 acres, alimentado por los intensos vientos de Santa Ana, por lo que se convirtió en una amenaza de alcanzar las viviendas del vecindario de Moreno Valley Ranch.

El incendio Crown también fue atacado oportunamente por los servicios de emergencia hasta alcanzar el 95% de contención la noche de este sábado, de acuerdo con funcionarios del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD).

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Los equipos de bomberos continuaron batallando con las llamas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo para avanzar en su contención total.

Las autoridades levantaron este sábado las órdenes y alertas de evacuación por el incendio Crown, que se propagó por 385 acres.

No se reportaron bomberos ni residentes heridos por los dos incendios forestales ni daños en edificios o estructuras en el sur de California.

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