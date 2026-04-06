Aumenta demanda de fuerza laboral en el sector forestal

La fuerza laboral del sector de productos forestales en California ha ido envejeciendo, y lo está haciendo a un ritmo acelerado, por lo que hay una alta demanda de trabajadores en esta área.

“Sufrimos una persistente escasez de personal, una realidad que estamos tratando de dar a conocer al público para que aquellas personas interesadas puedan buscar y aprovechar estas oportunidades laborales”, dijo Matt Dias, presidente y director ejecutivo de la Asociación Forestal de California (Calforests), durante la videoconferencia “La Iniciativa de Empleo en el Sector Forestal de California: Ampliando las trayectorias profesionales y fortaleciendo la fuerza laboral de California”, organizada por American Community Media (ACoM).

La Iniciativa de Empleo en el Sector Forestal de California se dedica a promover carreras en el ámbito forestal, con un enfoque en la gestión forestal, la prevención de incendios forestales y la sostenibilidad.

No solo tiene como objetivo abordar las brechas en la fuerza laboral, sino que también trabaja activamente para involucrar a comunidades tradicionalmente subrepresentadas, incluyendo a mujeres, minorías y veteranos.

Dias dijo que el sector forestal es reconocido como una fuente potencial de empleo para personas de todo el estado.

“Históricamente hemos logrado cubrir las necesidades de mano de obra recurriendo a las propias comunidades en las que se encuentra arraigado”, expuso.

Sin embargo, dijo que han llegado a un punto en el que la crisis de los incendios forestales y el aumento en el nivel de participación del sector para forjar alianzas destinadas a combatirla, han superado la capacidad de cubrir nuestras necesidades de personal recurriendo únicamente a las zonas de California donde estamos físicamente establecidos o arraigados.

Por ello, dijo que la idea central de esta iniciativa es establecer nuevas alianzas y generar una nueva base de conocimientos en comunidades de toda California.

“Esto nos ayudará a afrontar el desafío de formar una nueva fuerza laboral que represente diversos niveles de diversidad, así como nuevas perspectivas y niveles de innovación”.

Reconoció que en el proceso de contratación, no han logrado llegar de manera efectiva a ciertas zonas del estado como el sur de California debido a que el sector se concentra principalmente en el centro y el norte del estado.

“Tampoco hemos logrado establecer un contacto eficaz con las comunidades del Área de la Bahía ni con las comunidades tradicionalmente desatendidas. No obstante, nos sentimos sumamente motivados ante la posibilidad de acercarnos a estas comunidades, integrar a sus miembros en nuestro ámbito laboral y ofrecerles empleos sólidos, bien remunerados y con salarios dignos dentro de comunidades que se muestran dispuestas a acoger y aceptar nuevos niveles de diversidad en todos los ámbitos”.

Dias aclaró que no son una agencia gubernamental sino que pertenecen al sector privado.

“Tenemos unas 95 vacantes, cifra que probablemente se verá reforzada con entre 150 y 200 puestos adicionales en muy poco tiempo”.

¿Hasta qué punto se requiere estar basados geográficamente cerca del bosque para obtener un trabajo forestal?

“En algunos casos sí, y en otros no. Hay muchas oportunidades. Muchos de los puestos que buscamos cubrir están vinculados a comunidades rurales, y no al corazón del Área de la Bahía ni a la cuenca de Los Ángeles”.

Indicó que no obstante, hay personas que realmente desean tal vez alejarse del entorno urbano para adentrarse más en un paisaje de tipo rural —o una mezcla entre lo suburbano y lo rural.

“Esas son precisamente las oportunidades que ofrecemos en términos de empleo y las habilidades necesarias para acceder a ellas, pues el abanico de posibilidades es extraordinariamente amplio.

“Hay personas —como yo mismo— que asistieron a la Universidad Estatal California de Humboldt; de hecho, yo obtuve mi título en silvicultura y comencé a trabajar en este sector. Otros puestos responden a necesidades más vocacionales —electricistas, oficiales electricistas, soldadores, conductores de camiones— que no requieren el mismo nivel de formación académica, pero que, aun así, ofrecen una excelente remuneración y constituyen oportunidades muy atractivas y orientadas a la vida familiar que la gente debería explorar”.

Así que consideró que hay algo que se adapta a cada persona, siempre y cuando tenga el interés de desarrollar una carrera dentro de este ámbito.

¿Qué porcentaje de latinos hay actualmente trabajando en el sector forestal de California?

“ Puedo decir basándome en mi experiencia personal —ya que trabajé en el sector forestal durante unos 15 años de mi vida—, que había un número significativo de hombres y mujeres latinos trabajando en las organizaciones y empresas que llevaban a cabo las labores prácticas en el bosque: la plantación de árboles, parte de la extracción de madera y la operación de maquinaria”.

Señaló que la diversidad ha aumentado, pero el objetivo fundamental es hacer saber a personas de todos los orígenes que las oportunidades existen.

¿Hasta qué punto los incendios como el de Pacific Palisades desaniman a la gente de aplicar por empleos forestales?

“En realidad, el nivel de interés está aumentando ahora mismo en ciertos elementos del sector, así que no creo que sea desalentador sino estimulante. La Universidad Cal Poly en San Luis Obispo tiene un programa que se centra específicamente en los recursos naturales y la silvicultura relacionados con incendios forestales, y el nivel de interés ha crecio desde que comenzó la crisis de incendios forestales en 2013, con el incendio Rim en las afueras de Yosemite, y luego el de campfire que destruyó Paradise en el norte de California”.

Esta iniciativa es financiada por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE). Obtenga más información en caforestryworkforce.com.

Los empleos que ofrece el sector forestal, abarcan a soldadores, electricistas, conductores de camiones, silvicultores y profesionales de ventas.

Se trata de toda la cadena integrada del sistema en su conjunto. Por lo tanto, las oportunidades abundan; pueden obtener más información visitando Calforce.org.

“En nuestro sitio web disponemos de un enlace que conduce directamente a esta iniciativa” .

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