Familias afectadas por incendios reciben ayuda para la hipoteca
El Programa de Apoyo Hipotecario CalAssist los ayuda a pagar su hipoteca durante tres meses
El incendio Eaton arrasó con la casa de Sonia Linares, y dejó a 13 miembros de su familia sin un techo.
Pero entre las muchas bendiciones que ha recibido a partir de esa desgracia, está la ayuda del Programa de Apoyo Hipotecario CalAssist que le permitió durante tres meses pagar la hipoteca de su hogar reducido a cenizas a causa del devastador siniestro ocurrido en enero pasado en la ciudad de Altadena, California.
Se trata de una apoyo estatal que Sonia no tiene que regresar.
“Nos dieron $8,100 que nos sirvió para pagar la hipoteca por tres meses. Nos ayudó mucho, y con tanto gasto que hemos tenido, ha sido un gran ahorro, y una tremenda bendición sobre todo porque mi esposo que es carpintero perdió mucho trabajo a raíz del incendio”, dijo Sonia Linares, sobreviviente del Incendio Eaton en la ciudad de Altadena.
“Todavía debemos como $300,000 de la hipoteca. Nos quedan como $15,000 para terminar de pagar”, dice.
Sonia platica que solicitar la ayuda del Programa de Apoyo Hipotecario CalAssist fue muy fácil.
“Lo hicimos por computadora y mi nuera me ayudó. Luego fuimos a la biblioteca de Altadena para que me revisaran la solicitud y asegurarnos que todo estaba bien. Dos o tres meses después nos llegó el dinero”.
Y fue como una ayuda caída del cielo.
“En realidad no me lo esperaba. Pero créanme que cada apoyo que hemos recibido ha sido una bendición”.
Cientos de beneficiados
Desde que se otorgó la primera ayuda del Programa de Apoyo Hipotecario CalAssist, el pasado 15 de julio, 528 dueños de vivienda afectados por desastres a nivel estatal han recibido tres meses de pagos de hipoteca.
“Muchas familias están haciendo todo lo posible por salir adelante, y el Programa de Apoyo Hipotecario CalAssist está aquí para apoyarlos brindando un respiro financiero para que puedan enfocarse en la recuperación”, dijo Lorena Domínguez, vocera del Programa de Apoyo Hipotecario CalAssist.
“Los dueños de vivienda elegibles pueden recibir hasta tres meses de pagos de hipoteca, con un máximo de $20,000. Estos fondos no se tienen que pagar y solicitar es gratis”.
“Queremos recordarle a las familias que aún hay fondos disponibles para ayudarles a recuperarse. Les recomendamos presentar su solicitud lo más pronto posible, ya que se revisan en el orden en que se reciben”.
El Programa de Apoyo Hipotecario CalAssist fue creado por el estado de California y es administrado por la California Housing Finance Agency (CalHFA) para asistir a los propietarios cuyas vivienda han sido destruidas o severamente dañadas como resultado de un desastre, no tienen que ser necesariamente los incendios Eaton o Pacific Palisades.
Desde su lanzamiento a principios de este año, el Fondo Hipotecario CalAssist ha ayudado a familias que se recuperan de los incendios Eaton, Palisades, Park; y las inundaciones de San Diego y otros desastres.
“El Fondo Hipotecario CalAssist es más que un programa de ayuda; es un mensaje del estado: estamos aquí para los sobrevivientes de estos desastres”, dijo Rebecca Franklin, Subdirectora General de CalHFA.
“Este Día de Acción de Gracias, enviamos esperanza a las comunidades de toda California. Es un momento de gratitud porque estas familias aún pueden tener una celebración significativa a pesar de sus circunstancias”.
Una de esas familias es la familia Lee de Altadena, cuya casa fue destruida por el incendio Eaton.
“Estoy agradecido con el Fondo Hipotecario de CalAssist. Gracias al apoyo del programa con tres meses de mi hipoteca, he podido reservar ese dinero para cubrir mis gastos de manutención y aumentar mi fondo de reconstrucción”, dijo T. Lee.
La historia de Sonia
Durante 23 años, Sonia vivió en su casa en Altadena por la calle Ventura.
“Ahí mismo hicimos otra casa para que viviera mi hijo con su esposa y sus dos niños. Otro hijo, su esposa, su mamá y su hijo estaban viviendo en otra parte de la casa que arreglamos para que viviéramos; y otro hijo vivía de manera temporal. En total éramos 13 miembros viviendo en la propiedad”.
Pero en cuestión de horas, perdió no solo su techo sino cinco carros.
“No sacamos nada. Todo fue muy inesperado. Nunca pensamos lo que iba a pasar. Nos evacuaron porque el humo del incendio no era bueno para nosotros. Mi esposo no se quería ir, pero logramos convencerlo. Horas después que intentamos regresar, la Guardia Civil no nos permitió pasar. El fuego había destruido todo”.
Sonia dice que todo este año ha sido una odisea, desde buscar una vivienda de renta.
“La familia se tuvo que dividir. Finalmente encontramos un lugar de renta en Temple City, una casa con cuatro habitaciones por $4,200” .
Esta madre y abuela comparte que definitivamente el incendio Eaton les cambió la vida por completo.
“Hasta para las mascotas ha sido un año difícil. Se deprimieron mientras andábamos de casa en casa. Mi hijo que es jardinero perdió herramientas y clientes. Todos sus clientes estaban en Altadena”.
A pesar de todo lo que ha pasado, Sonia y su familia están listos para levantar su casa de nuevo en el lugar incendiado.
“La construcción es rápida y no tomará mucho tiempo, lo que se tarda y ha demorado que iniciemos son los permisos y las inspecciones”.
Criterios de elegibilidad
● Propietarios cuya residencia principal haya sido destruida o gravemente dañada como resultado de un desastre calificado ocurrido entre el 1 de enero de 2023 y el 8 de enero de 2025.
● Los solicitantes deben cumplir con los límites de ingresos actualizados del programa. Los límites por condado están disponibles aquí.
● Las propiedades elegibles incluyen viviendas unifamiliares, condominios o casas prefabricadas con adosado permanente (hasta 4 unidades).
● Los solicitantes deben tener una hipoteca o una hipoteca inversa.
A principios de este otoño, el Fondo Hipotecario de CalAssist amplió sus límites de ingresos, lo que permitió que más familias calificaran.
En el condado de Los Ángeles, por ejemplo, los hogares afectados por los incendios forestales de 2025 con ingresos de hasta $211,050 ahora podrían ser elegibles.
“Queremos enfatizar que este dinero no tiene que devolverse, Los fondos se envían directamente al administrador hipotecario del propietario elegible. Así que, si cree que califica, no espere, solicite ahora”, dijo Franklin.
El Fondo Hipotecario CalAssist cuenta con $105 millones en fondos estatales provenientes del Acuerdo Hipotecario Nacional.
Los fondos son limitados y las solicitudes se revisan por orden de llegada. Los propietarios pueden solicitar o obtener más información en CalAssistMortgageFund.Org.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar una solicitud, puede llamar al Centro de Contacto del Fondo Hipotecario CalAssist al 800-501-0019 (de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.).
También hay apoyo gratuito disponible a través de agencias de asesoría en vivienda certificadas por el HUD.
