Alertan a víctimas de Incendio Eaton sobre contratistas sin licencia

A cinco individuos que se hacían pasar por contratistas sin contar con una licencia en California y que se aprovechaban de las víctimas del Incendio Eaton en Altadena, les llegó la hora de enfrentar a la justicia.

Daniel Escarzaga de 28 años, Andrew Escarzaga de 27 años, Edgar Geovanni López Revolorio de 42, Melvin Mejía Ordoñez de 41 y Guillermo Ramírez de 54 enfrentan cargos por delitos graves por prestar servicios sin contar con una licencia durante un desastre natural, lo que conlleva penas de hasta tres años de prisión y/o una multa de hasta $10,000.

El Incendio Eaton en Altadena el pasado mes de enero, destruyó más de 12,000 viviendas y estructuras y desplazó a decenas de miles de residentes.

“A medida que pasamos a la fase de reconstrucción, surge otro tipo de delincuentes: los contratistas sin licencia que al prestar sus servicios en una zona destruida por un incendio durante una emergencia declarada, cometen un delito grave y, en esencia, intentan aprovecharse de las personas en sus peores momentos para lucrarse con su tragedia”, dijo el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

“Si al reconstruir quieren hacerlo rápido y barato, y alguien se acerca y les dice: ‘no tengo licencia, pero puedo reconstruir esto por poco dinero tan rápido como quieran. Simplemente páguemelo por adelantado’. Esto aumenta la probabilidad de fraude”.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman junto a la supervisora Kathryn Barger. (Araceli Martínez/Impremedia)

El fiscal dijo que puede que vean a esos contratistas durante un par de semanas trabajar en la reconstrucción de sus casas y luego desaparecen.

“Una de las grandes ventajas de ser un contratista con licencia es que ha pasado por todas las certificaciones que exige el estado, y por lo tanto, puede confiar en que podrá construirle una casa que cumpla con todos los requisitos”.

Hizo ver que cuando se fían de un contratista sin licencia, existe la posibilidad de que lo demanden si algunos de los trabajadores que llevan a su propiedad, resulta lesionado.

“Será demandado por cualquier lesión de cualquiera de estos empleados que ocurra en su propiedad. Y no será responsabilidad del contratista porque no tiene licencia”.

Por otra parte, dijo que será muy difícil para quienes contratan los servicios de los contratistas sin licencia, reclamar pérdidas o reparaciones, si no cumplen con las normas de electricidad ni de plomería, y los cimientos terminan agrietados.

“Por eso es tan importante no caer en sus trampas, puede ser más barato y rápido, pero hay muchos riesgos que pueden surgir. Pero además es un delito grave que estos contratistas sin licencia vendan sus servicios de reconstrucción de una vivienda o de un negocio”.

Agregó que su oficina está tomando medidas enérgicas contra los contratistas delincuentes que se aprovechan de los residentes que ya han perdido tanto y no pueden permitirse perder más.

“Pido a las comunidades afectadas por los incendios forestales a que se mantengan alerta y denuncien a los contratistas sin licencia que ponen en riesgo su seguridad y sus bienes. Esto es importante: Usted sigue siendo víctima de un delito incluso si contrató a sabiendas a un contratista sin licencia y debe alertar a las autoridades”.

En una conferencia de prensa, en un terreno cuya casa fue arrasada por el Incendio Eaton, el fiscal Hochman junto a la supervisora Kathryn Barger anunciaron los cargos por delitos graves a los cinco contratistas sin licencia que estaban aprovechándose de las víctimas del Incendio Eaton Altadena en el proceso de reconstruir sus casas.

Al mismo tiempo lanzó una campaña para advertir a los contratistas sin licencia que serán procesados por su actividad en las zonas incendiadas, pero además anunció que se colocarán letreros en inglés, español, chino, coreano y armenio en los barrios afectados.

“Reconstruir tras el incendio de Eaton ya es bastante difícil, y ningún superviviente debería temer ser explotado por contratistas sin licencia o sin escrúpulos”, declaró la supervisora ​​Kathryn Barger.

“Mientras Altadena se recupera, seguiremos trabajando juntos para salvaguardar la seguridad y la tranquilidad de los residentes”.

El fiscal Nathan Hochman lanzan campaña para advertir sobre los contratistas sin licencia. (Araceli Martínez/La Opinión)

Quienes son los acusados

Andrew Escarzaga y Daniel Escarzaga son de Chino. Presuntamente fueron contratados sin licencia en la zona del incendio Eaton el 8 de octubre. Serán instruidos de cargo el 8 de enero en el Departamento D de la Corte de Pasadena.

Edgar Geovanni Lopez Revolorio de Arleta al parecer contrató servicios también el 8 de octubre, y se declaró inocente el 10 de diciembre. Tiene una audiencia preliminar para el 2 de febrero en el Departamento D de la Corte de Pasadena.

Guillermo Ramirez de Pomona, además del delito grave de contratación sin licencia durante un desastre natural, se alega tenía dos condenas previas por delitos graves, incluyendo una falta. Enfrenta una pena máxima de seis años en una prisión estatal. Ramírez se declaró inocente en su comparecencia formal del 11 de diciembre. Quedó en libertad bajo palabra.

Melvin Hairon Mejía Ordoñez de Los Ángeles presuntamente contrató sin licencia en la zona de desastre del incendio de Eaton el 9 de octubre. Se declaró inocente en su comparecencia formal. Quedó en libertad bajo palabra.

La Fiscalía recomienda siempre verificar que el contratista cuente con una licencia. Para ello, piden verificar el sitio www.cslb.ca.gov.