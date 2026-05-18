Incendio de vegetación amenaza viviendas en el condado de Ventura

Un incendio de vegetación de rápida propagación provocó que se emitieran alertas de evacuación después de que el fuego destruyera una vivienda y amenazara a cientos más en el sur de Simi Valley, este lunes en el condado de Ventura.

El incendio Sandy se reportó aproximadamente a las 10:50 a.m. después de originarse en la cuadra 600 de Sandy Avenue. Para las 7:00 p.m., el fuego se había extendido al menos a 1,364 acres, con un 0% de contención.

#SandyFire Update – 7:00 PM

Ventura County firefighters, along with our mutual aid partners, continue working to suppress the Sandy Fire. The fire is currently mapped at 1,364 acres based on sensor aircraft data.



Evacuation warnings and orders are expanding to the southeast.… pic.twitter.com/kFamcK11Rj — VCFD PIO (@VCFD_PIO) May 19, 2026

Al menos 500 bomberos combaten las llamas en Simi Valley, incluidos equipos de los condados de Ventura y Los Ángeles, además de Cal Fire.

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Los equipos trabajan en la protección de las estructuras, incluyendo el lanzamiento de agua desde el aire, así como la coordinación con los recursos en el campo para intentar establecer líneas de contención dentro y alrededor del incendio antes de que alcance vegetación más densa en Simi Hills.

El esfuerzo de los bomberos estaba logrando, alrededor de la 1:00 p.m., desviar el avance del incendio para alejarlo de las zonas residenciales de Simi Valley hacia zonas de matorrales deshabitadas.

Hasta la tarde de este lunes, los servicios de emergencia no habían reportado residentes ni bomberos lesionados a causa del incendio Sandy.

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Al menos dos estructuras, entre ellas una vivienda, así como varios vehículos, habían sido alcanzados por las llamas en el área de Trickling Brook Court, cerca de Rambling Road.

Propiedad de Simi Valley destruida por el incendio Sandy. Crédito: Ethan Swope | AP

Órdenes de evacuación vigentes

Se emitieron órdenes de evacuación para algunas zonas de Simi Valley, mientras que las advertencias de evacuación se extendieron al área de Thousand Oaks.

Las órdenes de evacuación están vigentes para las siguientes zonas:

Simi Valley 32

Simi Valley 33

Simi Valley 34

Simi Valley 35

Los avisos de evacuación comprenden las siguientes áreas:

Simi Valley 31

TOAKS 6

TOAKS 7

Para conocer las órdenes y advertencias de evacuación actualizadas, puede consultar este enlace.

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Andrew Dowd, del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, aseguró que lo más importante que pueden hacer los vecinos de la zona es acatar las órdenes de evacuación y las advertencias de las autoridades.

Residentes de Simi Valley observan la labor de los helicópteros combatiendo el incendio Sandy. Crédito: Ethan Swope | AP

“Tener un plan con antelación ante un incendio para que sepan qué hacer cuando necesiten evacuar y, cuando se dé la orden de evacuación, que la cumplan“, aconsejó el bombero.

Los residentes evacuados pueden encontrar refugio temporal en Rancho Santa Susana Community Park, en 5005 Los Angeles Avenue. Para el refugio de animales pequeños, se ofrece en Simi Valley Animal Shelter, en 670 Los Angeles Avenue, en Simi Valley.

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Advertencia previa por riesgo de incendios

Desde el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre el riesgo de incendios de vegetación debido a los fuertes vientos y a la escasa humedad.

Cuando comenzó el incendio Sandy, estaba vigente un aviso de fuertes vientos para las montañas de Santa Susana, que limitan con Simi Valley. El aviso expiró a las 3:00 p.m.

Los meteorólogos aseguraron que la intensidad de los vientos de Santa Ana ha disminuido desde que comenzó el incendio.

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Alrededor de las 2:00 p.m., los vientos en Simi Valley se mantenían a 11 millas por hora (17.7 km/h) de velocidad constante, con ráfagas de hasta 19 millas por hora (30.5 km/h). La humedad relativa era baja, del 15%, con una temperatura de 80°F (26.6°C).

Se estaba llevando a cabo una investigación en el lugar donde se originó el incendio, en Sandy Avenue, para determinar qué pudo ocasionar el fuego.

Algunos vecinos dijeron haber visto un tractor desbrozando la zona en medio del viento antes de que comenzara el incendio. Se desconoce si fue la causa que provocó las llamas.

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Las autoridades activaron la línea 805-465-6650 para proporcionar información sobre evacuaciones y refugios en el condado de Ventura.

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