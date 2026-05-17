Peligro de incendios de vegetación en el sur de California por intensos vientos

Peligro de incendios de vegetación en el sur de California debido a una combinación de intensos vientos y condiciones marítimas peligrosas que se mantendrán por lo menos hasta este lunes, de acuerdo con un informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Los especialistas dijeron que se pronostican vientos moderados a fuertes en algunas zonas del interior de los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, lo que incrementa la amenaza de que pueda detonarse alguna conflagración en la región.

Elevated to brief critical #FireWx conditions for parts of #SoCal thru Monday.



* Thru this evening

– NW-N wind gusting 30-45 MPH

– Min RH 15-30%



* Late tonight thru Mon

– N-NE wind gusting 30-50 MPH

– Min RH 8-15%

– Focus: Ventura/LA counties#CAwx pic.twitter.com/f4mmF0l7lK — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) May 17, 2026

Según el NWS, se esperan vientos del oeste al noroeste de entre 15 y 30 millas por hora (24 a 48 km/h), con ráfagas de 35 a 50 millas por hora (56 a 80 km/h), desde este domingo hasta el lunes, en valles, zonas montañosas y desiertos.

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Los meteorólogos también mencionaron que los niveles de humedad relativa pueden descender hasta un 8% o 15% este lunes, lo que representa condiciones propicias para que estallen incendios de vegetación, que podrían ser críticos o incluso elevados.

El NWS advirtió a los conductores que el polvo y la arena en suspensión, provocados por los vientos, podrían reducir la visibilidad en los caminos de las zonas desérticas, mientras que las fuertes ráfagas podrían crear condiciones de conducción difíciles para los vehículos de gran tamaño.

Además, se tiene previsto que las condiciones marítimas peligrosas persistan a lo largo de la costa hasta este lunes, con vientos huracanados y fuerte oleaje en las aguas costeras.

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Se pronostica que las ráfagas alcancen su máxima intensidad de entre 30 y 40 nudos por la tarde y noche de este domingo, especialmente en aguas abiertas y en la zona occidental del canal de Santa Bárbara.

Según los meteorólogos, por estas condiciones, las olas podrían alcanzar una altura entre 12 y 20 pies (3.5 a 6 metros) en aguas exteriores y hasta 12 pies (3.5 metros) en algunas aguas costeras interiores.

Se pronostica oleaje peligroso en costas del sur de California. Crédito: Ben Margot | AP

El NWS emitió una advertencia para los bañistas ante las condiciones de intenso oleaje y por las peligrosas corrientes de resaca, que se pueden extender hasta este lunes.

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En la Costa Central se pueden esperar olas con una altura de entre 10 y 15 pies (3 y 4.5 metros), mientras que en las playas del condado de Ventura podrían alcanzar entre 5 y 8 pies (1.5 y 2.4 metros).

Para las playas del condado de Los Ángeles y en la costa sur de Santa Bárbara, se pronostican olas de entre 3 y 6 pies (0.9 y 1.8 metros).

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que las peligrosas condiciones oceánicas podrían incrementar el riesgo de ahogamientos, ocasionar grandes olas rompientes cerca de las entradas de los puertos y provocar inundaciones costeras menores durante las mareas altas.

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El NWS dijo que las alertas y avisos de intensos vientos que se emitieron previamente ya habían sido levantados a partir de la tarde de este domingo.

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