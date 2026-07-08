Helicóptero de LAPD realiza aterrizaje de emergencia tras impacto de dron

Un helicóptero del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de ser impactado por un dron mientras colaboraba la tarde de este martes con los bomberos que combatían un incendio de vegetación en Encino.

A pesar de que se trataba de un pequeño incendio, que fue combatido con rapidez, se desplegaron helicópteros con capacidad de lanzar agua para evitar que las llamas se propagaran.

Durante el ataque al incendio, el LAPD informó que un dron había tenido un alcance con uno de sus helicópteros, que había sido enviado al lugar del incendio, por lo que el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

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“Nos acaban de informar, hace unos minutos, que nuestra aeronave fue alcanzada por un dron y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Van Nuys“, dijo el capitán Brian Wendling, del Departamento de Policía de Los Ángeles.

“Por lo que sabemos, todos están bien. Simplemente van a revisar los daños y la seguridad de la tripulación. Sé que la gente tiene curiosidad, pero la curiosidad puede ser peligrosa”, añadió.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró que era totalmente inaceptable e ilegal volar drones de esta manera, después de haber tenido incidentes similares en incendios anteriores.

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“Si recuerdan, en Palisades, uno de ellos impactó contra un helicóptero, así que el mensaje es claro: esto es inaceptable“, expresó Bass.

“Si descubrimos quiénes son, serán arrestados y procesados. Así que, para cualquier persona curiosa, esto es muy peligroso para todos”, agregó la alcaldesa de Los Ángeles.

Incendio de ocho acres en Encino

El helicóptero del LAPD tuvo el incidente mientras colaboraba en los esfuerzos de las autoridades de Los Ángeles para combatir un incendio de vegetación, de ocho acres, que se acercó peligrosamente a las viviendas cercanas al embalse de Encino y a la cuenca de Sepúlveda.

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Las llamas fueron reportadas por primera vez poco antes de las 12:30 p.m. de este martes en la cuadra 4500 de North Encino Avenue, al sur de Ventura Boulevard, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

El jefe de bomberos, Jaime Moore, dijo que se cree que la causa del incendio fue la caída de cables de electricidad en la zona.

“Nuestros bomberos atacaron de inmediato con decisión. También tenemos aquí a nuestros equipos de bomberos terrestres, que estaban extinguiendo ese incendio cuando, un poco más arriba de la ladera, se produjo otro pequeño incendio debido a la caída de cables eléctricos“, expresó Moore.

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El jefe del LAFD dijo que la segunda conflagración estaba relacionada con la primera porque fue provocada por el mismo cable eléctrico.

Las autoridades emitieron una alerta de evacuación para los residentes de los alrededores del embalse de Encino para que estuvieran preparados si se declaraba una orden de evacuación. El aviso fue levantado aproximadamente una hora y media después.

En total, 153 bomberos se desplegaron para combatir el incendio de vegetación, sin que se tuvieran reportes de personas lesionadas por la conflagración.

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