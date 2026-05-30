Vuelo de United Airlines de Chicago a Minneapolis tuvo aterrizaje de emergencia por pasajero agresivo

Un avión con destino a Minneapolis se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que un pasajero supuestamente intentara entrar en la cabina.

El viernes 29 de mayo, el vuelo UA2005 de United Airlines con destino a Minneapolis fue desviado al Aeropuerto Regional del Condado de Dane (DCRA) en Madison, Wisconsin, debido a un “pasajero conflictivo”, según confirmó la aerolínea a People.

El vuelo había despegado del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago a las 8 p.m. hora local en lo que se suponía que sería un vuelo rutinario de dos horas, informaron WMTV y WTVM.

Un pasajero varón no identificado, que supuestamente estaba “insultando en ruso”, intentó entrar por la fuerza en la cabina, provocando un forcejeo a bordo, según los medios citados.

El piloto supuestamente utilizó el código transpondedor 7500 durante el incidente, la señal de control de tráfico aéreo que indica un secuestro de avión.

La Oficina del Sheriff del Condado de Dane (DCSO) desalojó al pasajero del avión y lo detuvo. Según United Airlines, a bordo del avión viajaban 147 pasajeros y seis tripulantes. Nadie resultó herido en el incidente.

De acuerdo con FlightRadar24, la señal con código transpondedor 7500 permite a los pilotos contactar discretamente con el Control de Tráfico Aéreo.

“Lo que sucede después de transmitir este código varía, pero generalmente intervienen las fuerzas de seguridad. El proceso, que se muestra en películas y series de televisión, consiste en una escolta de aeronaves militares y es posible que las autoridades estén esperando a la llegada”, indica el sitio web.

Las autoridades federales están investigando el incidente, según WMTV. La Agencia de Control de Tráfico Aéreo de Dane (DCRA) continuó con sus operaciones normales tras la detención del pasajero.

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