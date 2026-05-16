Congresista relata aterrizaje de emergencia en vuelo de American Airlines

Momentos de tensión vivieron decenas de pasajeros de un vuelo de American Airlines luego de que la tripulación reportara humo en la cabina minutos antes de aterrizar en Kansas City, obligando a realizar un aterrizaje de emergencia y evacuar la aeronave sobre la pista.

El incidente ocurrió en el vuelo 5318 de American Eagle, operado por PSA Airlines, que cubría la ruta entre el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington y Kansas City. Entre los pasajeros se encontraba el congresista republicano Tracey Mann, quien compartió imágenes y videos del momento posterior a la emergencia.

“Había humo en nuestra aeronave”

De acuerdo con información difundida por la Administración Federal de Aviación, el piloto declaró emergencia cuando el avión se encontraba a pocos kilómetros de aterrizar.

“Bluestreak 5318, declaramos emergencia. Vamos a aterrizar”, se escucha decir al piloto en grabaciones del control aéreo difundidas por Broadcastify.

So glad everyone is safe pic.twitter.com/SusUOw8nmx — Tracey Mann (@RepMann) May 15, 2026

Tras aterrizar, los 76 pasajeros fueron evacuados hacia la pista mientras equipos de emergencia rodeaban el avión regional CRJ-900.

El congresista Tracey Mann publicó un video desde la pista donde relató lo ocurrido.

“Había humo en nuestra aeronave, así que aterrizamos y ahora estamos sentados en la pista. Agradecemos mucho a nuestros equipos de primera respuesta y al cuerpo de bomberos”, expresó.

FAA investigará el incidente

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque la FAA confirmó que abrirá una investigación para determinar qué provocó el humo dentro de la cabina.

Por su parte, American Airlines emitió un breve comunicado asegurando que “la seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo es nuestra máxima prioridad”.

El incidente ocurre en medio de una creciente atención sobre la seguridad aérea en el país, luego de varios reportes recientes de fallas técnicas y emergencias en vuelos comerciales.

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