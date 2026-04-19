Globo aerostático aterriza de emergencia en el patio de una casa en Riverside

Un globo aerostático tuvo que realizar este sábado un aterrizaje de emergencia en el patrio trasero de una casa, lo que sorprendió a los residentes de la ciudad de Temecula, en el condado de Riverside.

Poco después de las 8:00 a.m., los vecinos quedaron sorprendidos al ver un enorme globo aerostático que perdía altura y se acercaba a un vecindario residencial.

De acuerdo con los informes, el globo aerostático se quedó sin combustible, por lo que tuvo que encontrar un lugar para aterrizar, y lo hizo en el patio trasero de la vivienda de Hunter y Jenna Perrin.

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La maniobra del piloto logró que la cesta, en la que viajaban 13 personas, no se estrellara contra ninguna casa ni contra una rama de un árbol, hasta que logró tocar tierra en el césped del patio de la casa en Temecula, ante la sorpresa de sus propietarios.

Los ocupantes del globo aerostático salieron ilesos del incidente, e incluso algunos de ellos saludaron a los dueños de la vivienda, quienes grababan la escena con incredulidad.

“Fue algo realmente sorprendente. Todos los vecinos salieron, estaban mirando nuestra casa porque el globo se veía con mucha claridad sobre ella“, declaró Hunter Perrin en una entrevista con la cadena KTLA.

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Después de llevar a cabo algunas maniobras, el piloto logró sacar el globo del patio trasero y llevarlo a la calle, donde tenía más espacio.

Algunos de los transeúntes sujetaron la cuerda que estaba atada a la cesta para redirigir el globo de forma segura mientras permanecía a flote.

Finalmente, uno de los vecinos relató que consiguieron más gas propano para recargar el tanque y así reinflar el globo, que despegó con éxito entre vítores y aplausos de los vecinos.

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Los paseos en globos aerostáticos son una actividad frecuente en la región vinícola de Temecula, en el condado de Riverside.

Una residente del vecindario mencionó que suele ver globos aerostáticos sobrevolando su casa, pero que nunca había presenciado un aterrizaje de emergencia como el que ocurrió este sábado en los más de 20 años que ha vivido en la localidad.

Según la pareja Perrin, un vecino ya les había comentado que su casa se encontraba directamente en la trayectoria de vuelo de los globos.

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“Nos alegra que todos se encuentren a salvo. Es una historia realmente fantástica”, reconoció Hunter Perrin.

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