Avión de United tiene aterrizaje de emergencia en LAX por incendio en motor

El incendio en un motor obligó a un avión de United Airlines a efectuar la mañana de este lunes un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), incidente en el que ningún pasajero resultó lesionado.

Poco después de las 11:00 a.m., el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) publicó una alerta confirmando el incidente que ocurrió en el vuelo 2127 de United Airlines, que aterrizó de forma segura después de que se presentó la falla en el motor izquierdo.

Los bomberos informaron que todos los pasajeros evacuaron la aeronave, un Boeing 787-9 Dreamliner, sin incidentes en una pista de rodaje.

“No se han identificado pacientes que requieran traslado hospitalario hasta el momento”, dijo el LAFD en su comunicado.

Debido a la emergencia, las autoridades del LAX emitieron una orden para suspender sus operaciones en tierra, que fue levantada después de confirmarse que la situación con la aeronave de United estaba bajo control.

El vuelo 2127, con destino al Newark Liberty International Airport, en Nueva Jersey, despegó a las 10:43 a.m., pero tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles aproximadamente a las 11:20 a.m. después de que ocurrió la emergencia.

Después de aterrizar, el piloto detuvo el avión en un camino de rodaje, junto a la pista, donde los pasajeros tuvieron que evacuarlo.

Unos 40 minutos después, el motor afectado por la falla mecánica seguía echando un poco de humo.

En el avión viajaban 256 pasajeros, junto con 12 miembros de la tripulación. Por el incidente, se reportó que una persona sufrió un corte en un dedo.

Los pasajeros evacuaron el Boeing 787-9 Dreamliner por los toboganes y por escaleras aéreas y posteriormente fueron trasladados a la terminal en un autobús, según informó United Airlines en un comunicado.

La aeronave, con matrícula N24972, aterrizó a las 7:28 a.m. de este lunes, después de un vuelo de 11 horas y 28 minutos procedente de Beijing, China.

Además de tener rutas hacia China, la aeronave también cubría rutas hacia Melbourne, Australia, y Londres, Reino Unido.

La aerolínea dijo que estaba coordinando las operaciones para lograr que los pasajeros involucrados pudieran llegar a sus destinos finales.

“El vuelo 2127 de United Airlines regresó sano y salvo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles alrededor de las 11:20 a.m., hora local, del lunes 2 de marzo, debido a un problema con el motor izquierdo“, dijo la Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado.

“Los pasajeros evacuaron en una calle de rodaje. El Boeing 787-9 Dreamliner se dirigía al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey. La FAA investigará. Para obtener más información, comuníquese con la aerolínea y el aeropuerto”, dijo la autoridad federal de aviación.

No se proporcionaron más detalles sobre este incidente.

