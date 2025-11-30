Viajeros saturan el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

En medio de vuelos demorados y cancelados debido a una intensa tormenta invernal en el Medio Oeste, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) enfrenta este domingo el día de viajes más activo del fin de semana festivo de Thanksgiving, con más de 230,000 pasajeros.

Desde la mañana, la terminal aérea registró más de 80 vuelos retrasados y al menos 17 cancelados. La mayoría de las operaciones afectadas estaban relacionadas con la tormenta de nieve que golpeó el área de Chicago, donde los vuelos con este destino sufrían demoras de hasta cinco horas.

La afectación en el Aeropuerto O’Hare, de Chicago, provocó la mayoría de las interrupciones aéreas, provocando problemas en las operaciones prácticamente en todo el país.

Sigue leyendo: Millones de residentes del sur de California preparan vacaciones

En los alrededores de la terminal aérea angelina, también se intensificó el tránsito vehicular en los caminos de acceso.

El sitio web del LAX estimó que, durante la mañana, se tardaba unos 15 minutos en llegar a la Terminal 1 desde el Freeway 405, lo que indicaba una creciente presión en la herradura conforme avanzaba el domingo.

Sigue leyendo: Cancelaciones de vuelos en LAX por el impacto del cierre del gobierno federal

Se esperaba una afluencia de un total de 2.5 millones de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por el feriado de Thanksgiving, con el domingo como el día de mayor afluencia.

Los funcionarios de LAX pidieron a los usuarios que verifiquen el estado de sus vuelos con frecuencia, lleguen temprano y planifiquen con tiempo adicional, tanto dentro de las terminales como en las carreteras.

Sigue leyendo: Cinco aeropuertos de California afectados por cierre del gobierno

El tráfico en las carreteras y autopistas del sur de California también se incrementó conforme transcurría este domingo, día en que se esperaba que casi 6 millones de conductores viajarán por los caminos de la región entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre.

Según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), durante este domingo se esperaba la mayor carga vehicular entre las 11:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Sigue leyendo:

· Problemas de espera en LAX por falta de controladores aéreos

· Vuelo de Southwest realiza aterrizaje de emergencia en Los Ángeles

· Escasez de controladores aéreos paraliza Aeropuerto Internacional de Los Ángeles