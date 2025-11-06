Cinco aeropuertos de California afectados por cierre del gobierno

A unas semanas de una intensa temporada de viajes, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que se reducirá el tráfico aéreo en un 10% en 40 aeropuertos debido al cierre del gobierno federal, lo que impacta directamente a cinco terminales aéreas de California.

Los aeropuertos de Los Ángeles, Ontario, Oakland, San Francisco y San Diego están en la lista anunciada por autoridades federales que se verán afectados por la falta de controladores aéreos suficientes en el país.

“En mis 35 años de experiencia en el mercado de la aviación, no tengo conocimiento de que hayamos tenido una situación en la que estemos tomando este tipo de medidas“, expresó el administrador de la FAA, Bryan Bedford, durante una conferencia de prensa.

Desde el 1 de octubre, cuando comenzó el cierre del gobierno, los controladores aéreos han trabajado sin cobrar sus salarios.

La mayoría trabaja horas extras obligatorias seis días a la semana, lo que les deja poco tiempo para trabajos secundarios que les permitan obtener ingresos para el pago de facturas y otros gastos, a menos que se ausenten del trabajo.

El presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Geoff Freeman, dijo en un comunicado que el cierre del gobierno ejerce una presión innecesaria que obliga a tomar decisiones operativas difíciles que interrumpen los viajes.

La afectación impacta al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), al Aeropuerto Internacional de Oakland (OAK), al Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), al Aeropuerto Internacional de Ontario (ONT) y al Aeropuerto Internacional de San Diego (SAN).

Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tienen la preocupación que las afectaciones en las operaciones aéreas se prolonguen cuando faltan solo tres semanas para el inicio de una de las temporadas de mayor actividad de viajes a partir de Thanksgiving, el 27 de noviembre.

Desde que comenzó el cierre de gobierno ya se han presentado problemas en terminales del sur de California, como LAX y Oakland, que han tenido que suspender operaciones en tierra por la escasez de controladores aéreos.

Se informó que la reducción del 10% en los vuelos comienza este viernes 7 de noviembre, por lo que se recomienda a los viajeros que consulten con sus aerolíneas para confirmar si su vuelo no ha sido cancelado.

De acuerdo con las autoridades federales, la reducción de operaciones aéreas a nivel nacional podría afectar alrededor de 1,800 vuelos diarios.

El administrador de la FAA mencionó que él y el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, no quisieron esperar hasta que la situación llegara a un punto crítico.

“No vamos a esperar a que un problema de seguridad se manifieste plenamente cuando los primeros indicadores nos dicen que podemos actuar hoy mismo para evitar que la situación empeore”, agregó Bedford.

“El sistema es extremadamente segur hoy y lo seguirá siendo mañana. Si la presión continúa aumentando incluso después de haber implementado estas medidas, volveremos a tomar medidas adicionales”, agregó el funcionario federal.

El actual cierre de gobierno ya es el más largo de la historia de Estados Unidos, sin que las pláticas en el Congreso avancen para reanudar la actividades del gobierno federal.

