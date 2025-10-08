Entre más dure el cierre de gobierno, el riesgo aumenta para Los Ángeles

El cierre del gobierno federal comenzó el 1 de octubre, después de que el Congreso fracasó en aprobar la ley del presupuesto, pero cuál ha sido el impacto en la ciudad y el condado de Los Ángeles. Hasta ahora ha sido mínimo, pero advierten que a medida que se prolongue este paro, los riesgos de dejar de proveer servicios críticos aumentan.

“Este cierre innecesario del gobierno federal pone en riesgo servicios y programas críticos, y crea incertidumbre financiera para miles de empleados federales en Los Ángeles y muchos más en todo el país, muchos de los cuales viven al día”, dijo la alcaldesa Karen Bass.

“Este Congreso, controlado por los republicanos, debe actuar para poner fin a esta crisis evitable”.

Afirmó que como Alcaldesa, hará todo lo posible para asegurarse de que los trabajadores, empresas y residentes reciban el apoyo necesario, y “hago un llamado al Congreso para que resuelva este asunto de inmediato.”

El lunes 6 de octubre, el Aeropuerto de Burbank, California fue forzado a cerrar la torre de control por varias horas debido a que no tenían controladores de tráfico.

Aunque el aeropuerto permaneció abierto, los vuelos se retrasaron más de 2.5 horas. Fueron los controladores de una instalación de San Diego los que se encargaron de controlar el tráfico que entraba y salía de Burbank durante el cierre de la torre de control.

“Es un cierre. Y finalmente estamos viendo los problemas del personal del sistema de control de tráfico”, dijo Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA).

“La escasez de personal no es necesariamente un problema nuevo pero está atrayendo más atención ahora”, agregó.

Y enfatizó que en los últimos nueve meses, se han producido 1058 casos en los que alguna de sus instalaciones ha tenido que cerrar, ya sea temporalmente por unas horas o por un turno.

“Es algo con lo que los controladores aéreos lidiamos a diario. El cierre no ayuda en absoluto, pero es algo que enfrentamos día a día”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró en una conferencia de prensa que las ausencias por enfermedad de los controladores no provienen de un aeropuerto o centro de control de tráfico aéreo específico, pero reconoció que el personal en ciertas instalaciones ha disminuido hasta en un 50%.

“Se trata de profesionales altamente calificados, de alto rendimiento y comprometidos con la seguridad, y no quiero que conduzcan para trabajar. No quiero que busquen un segundo trabajo para pagar las cuentas. Quiero que se les pague por el trabajo que realizan hoy, manteniendo nuestros aviones en el aire y nuestros cielos seguros”.

Según el Departamento de Transporte, los controladores de tráfico aéreo se consideran trabajadores esenciales, por lo que están exentos de ser suspendidos durante el cierre, y como resultado, se espera que más de 13.000 trabajen sin paga durante ese período.

La mayoría de los empleados federales cobran su salario cada dos semanas; el riesgo radica en la tardanza en resolver el cierre, ya que entonces los pagos de octubre estarían en peligro.

El último cierre del gobierno federal ocurrió en el primer mandato de Trum en 2018-19 y duró 35 días.

No se avizora el fin del cierre, pero hasta ahora el impacto ha sido mínimo. El Servicio de Correos sigue funcionando y los beneficios de Medicare y Medicaid no han sido afectados.

En un informe presentado por los jefes de departamentos del condado de Los Ángeles, se dio a conocer que hay fondos garantizados para algunos programas hasta el mes de noviembre. Por ejemplo para los pagos de vivienda bajo la sección 8, el condado solo tiene fondos disponibles de menos de un mes de reserva y para los pagos de Calworks (asistencia para los desempleados) hasta noviembre, y para los cupones Calfresh por este mes.

Si el cierre continúa programas como los cupones WIC (el programa para mujeres, infantes y niños para suplementar su nutrición) podrían verse afectados al dejar de proveer asistencia para la comida.

Impacto en parques

Se anticipa que algunos parques nacionales podrían enfrentar cierres parciales y una reducción de servicios. El único parque nacional en el condado de Los Ángeles es de las Montañas de Santa Mónica, y ahora ha permanecido abierto con servicios y personal limitado.

Esto significa que los centros para visitantes están cerrados, pero los senderos, estacionamientos y baños están abiertos.

Sin embargo, los visitantes deben prepararse para una presencia reducida de servicios y de guardabosques.

En su página de Instagram, publicaron que mientras continúe el cierre del gobierno, algunos eventos programados han sido cancelados, y piden revisar el calendario al aire libre para recibir actualizaciones frecuentes.

La National Parks Conservation Association estima que el sistema de parques podría perder hasta un $1 millón por día en ingresos de los visitantes, mientras que las comunidades vecinas hasta $80 millones diarios en el gasto de turistas.

Riesgos para la ciudad de Los Ángeles

De acuerdo a la oficina de la Alcaldesa Bass durante un cierre del gobierno, varios recursos financieros federales asignados, como los destinados a soluciones para la vivienda y la falta de vivienda, seguridad pública y desarrollo económico no estarán disponibles para su reembolso.

La Ciudad también podría no tener acceso a fondos de fórmula que normalmente estarían disponibles para diversas iniciativas.

Aunque los servicios de emergencia del LAPD y LAFD continuarán operando con normalidad, podría haber interrupciones en la financiación proveniente de subvenciones federales. La Oficina de la Alcaldesa realizó un retiro anticipado considerable de fondos UASI (Urban Areas Security Initiative) en previsión del cierre.

Numerosos servicios de apoyo comunitario, incluyendo programas de salud mental, centros de tratamiento por consumo de sustancias y refugios para víctimas de violencia doméstica, reciben financiamiento federal.

El Departamento de Recreación y Parques podría enfrentar retrasos en pagos y reembolsos.

El Monumento Histórico El Pueblo podría experimentar atrasos en los pagos de alquiler por parte del Servicio Forestal de los EE.UU.

La Oficina de Saneamiento de Obras Públicas, la Oficina de Servicios Viales y la Oficina de Ingeniería podrían sufrir rezagos en pagos y reembolsos relacionados con subvenciones existentes, así como importantes demoras en proyectos que requieren la revisión y aprobación de una agencia federal para permisos o autorizaciones ambientales.

La Oficina de Ingeniería ajustará sus estrategias de planificación y entrega de proyectos según sea necesario y garantizará que haya fondos suficientes disponibles.

LADOT podría padecer demoras en la instalación de cámaras en las aceras en el centro de Los Ángeles y en la finalización de la estación de carga eléctrica del patio del centro.

El Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD) podría experimentar retrasos en pagos y reembolsos bajo los programas federales HOPWA y ESG. Dependiendo de la duración del cierre, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) también podría presentar interrupciones en los servicios.

El Departamento de Inversión Comunitaria para Familias (CIFD) padecería un atraso en los reembolsos de subvenciones y en la distribución de fondos CDBG.

El Departamento de Desarrollo Juvenil en los reembolsos de fondos y servicios del Programa de Navegador del Sistema de Personas sin Hogar (PHSN).

Los préstamos de la Autoridad de Vivienda Justa (FHA), incluidos los de vivienda multifamiliar, probablemente se verán afectados.