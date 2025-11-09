Cancelaciones de vuelos en LAX por el impacto del cierre del gobierno federal

Pasajeros del sur de California resienten el impacto de la interrupción de vuelos como consecuencia de la escasez de controladores aéreos debido al cierre del gobierno federal.

Desde que las autoridades federales de aviación redujeron en un 10% las operaciones en 40 de las terminales más activas en Estados Unidos, entre los que están los aeropuertos de Los Ángeles, Ontario, San Diego, Oakland y San Francisco, miles de vuelos han sido cancelados o demorados.

De acuerdo con el sitio web FlightAware, a las 6:00 p.m. de este domingo, se habían cancelado al menos 85 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), y 363 vuelos habían tenido retrasos en sus itinerarios de vuelo.

Sigue leyendo: Problemas de espera en LAX por falta de controladores aéreos

“Mi vuelo debía salir a las 6:30 de la mañana de San José a Burbank. Se retrasó hasta las 7:30, luego a las 7:50, después hasta las 8:10 y finalmente fue cancelado“, mencionó Daphne Ross, usuaria del LAX, a la cadena ABC.

“He reservado otro vuelo con otra aerolínea, pero no sale hasta dentro de 12 horas. Ojalá pueda llegar. Es frustrante y espero que (el gobierno) levante el cierre pronto”, dijo el viajero Scott Strong, a la cadena KTLA, la mañana de este domingo.

Se esperaba que las cancelaciones y demoras en los vuelos se prolongaran durante este domingo.

Sigue leyendo: Vuelo de Southwest realiza aterrizaje de emergencia en Los Ángeles

A nivel nacional, FlightAware reportó que se habían cancelado 3,292 vuelos hasta las 6:00 p.m., así como demoras en 24,406 vuelos.

Hasta la noche de este sábado 8 de noviembre, se habían registrado más de 40 alertas por la falta de personal de control de tráfico aéreo en instalaciones de todo Estados Unidos.

“Este es el ejemplo perfecto de políticos que descargan sus problemas en la gente común, y es realmente una lástima; todos los involucrados deberían rendir cuentas”, consideró Dan Rado, residente de Torrance.

Sigue leyendo: Escasez de controladores aéreos paraliza Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

La Administración Federal de Aviación (FAA) tomó la decisión de no suspender ningún vuelo internacional, ya que eso supondría una violación de los acuerdos internacionales con esos países, dijo este viernes el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, a la cadena ABC.

La noche de este domingo se reportó que en el Senado de Estados Unidos se tendría un acuerdo, lo que podría representar el fin del cierre del gobierno federal.

Sigue leyendo:

· LAX cierra Terminal 5 para modernización por Juegos Olímpicos LA 2028

· Avión de American Airlines evita tragedia en despegue en Los Ángeles

· Tormentas eléctricas detienen vuelos en aeropuertos del sur de California