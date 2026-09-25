Precio del dólar en México hoy, 25 de septiembre del 2026: cierra semana al alza

El mercado cambiario mexicano llega al último tramo de la semana con una referencia que vuelve a llamar la atención de quienes siguen de cerca el valor de la moneda nacional. El dólar ha ido recuperando espacio y el movimiento comienza a sentirse también entre las personas que necesitan comprar la divisa o convertir sus dólares a pesos.

Durante las primeras operaciones de este viernes 25 de septiembre, el dólar estadounidense se cotiza en promedio en $17.67 pesos por unidad. El precio se ubica después de una jornada marcada por la decisión del Banco de México (Banxico) de mantener su tasa de referencia en 6.50%.

En algunos momentos, el billete verde alcanzó los $17.77 pesos, aunque posteriormente moderó parte de su avance y terminó alrededor de los $17.74 pesos. Con este movimiento, el peso mexicano registró una pérdida de 1.3% frente a la moneda estadounidense.

El nivel actual contrasta con el observado a mediados de agosto, cuando el peso se encontraba firme alrededor de las 16 unidades por dólar. Ahora, la cotización vuelve a acercarse a los 18 pesos, una referencia que resulta importante para quienes tienen gastos, ahorros o compromisos financieros en dólares.

La decisión del banco central de mantener la tasa de referencia en 6.50% fue uno de los principales acontecimientos de la jornada. Banxico también advirtió sobre los riesgos que persisten para la inflación, un elemento que será tomado en cuenta para las próximas decisiones de política monetaria.

De acuerdo con información de Banxico, al cierre de las operaciones del jueves la moneda estadounidense se ubicó en $17.7148 pesos.

Para este viernes 25 de septiembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico durante los días hábiles, quedó establecido en $17.6425 pesos por dólar.

Por otra parte, el tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en $17.5030 pesos por cada divisa verde. Estas referencias sirven para determinadas operaciones y obligaciones. No obstante, no deben confundirse con el precio que necesariamente encontrará una persona cuando acuda a comprar o vender dólares en un banco.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias muestran diferencias importantes entre una institución y otra. Para este viernes, el precio de compra y venta cambia dependiendo del banco, por lo que conviene revisar ambas cifras antes de realizar una operación. Las cotizaciones reportadas son:

Banco Azteca: compra en $17.10 pesos y venta en $17.99 pesos.

BBVA México : compra en $16.01 pesos y venta en $17.45 pesos .

: compra en $16.01 pesos y . Banorte: compra en $16.55 pesos y venta en $18.05 pesos.

Banamex: compra en $17.21 pesos y venta en $18.18 pesos.

Las diferencias entre las cotizaciones de cada banco pueden representar una cantidad importante para quienes necesitan comprar o vender dólares. En los precios reportados para este viernes, BBVA México presenta el precio de venta más bajo. En cuanto a la compra, Banamex ofrece el precio más elevado.

El tipo de cambio también tiene un impacto directo en las familias mexicanas que reciben dinero desde Estados Unidos. En estos casos, la cotización determina cuántos pesos obtiene el destinatario por cada dólar enviado. Para este viernes, las compañías de transferencias internacionales reportan los siguientes tipos de cambio:

Western Union: $17.20 pesos mexicanos por cada dólar .

. MoneyGram: $18.15 pesos por cada dólar .

. Wise: $17.51 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

El comportamiento del dólar durante esta semana vuelve a colocar al peso mexicano bajo atención. El avance de la moneda estadounidense frente al peso también muestra por qué una cotización consultada por la mañana puede no ser la misma unas horas después.

Si vas a comprar dólares, venderlos o enviar dinero desde Estados Unidos a México, revisa el precio vigente justo antes de confirmar la operación. La cotización puede cambiar durante el día y el monto mostrado en internet puede ser diferente al que finalmente se aplica en una ventanilla o al completar una transferencia.

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