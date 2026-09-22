¿Cuánto dinero ganarías si pones $50,000 en un CD a 3 o 5 años ahora?

Tener $50,000 dólares disponibles puede abrir distintas posibilidades para quien busca conservar sus ahorros y, al mismo tiempo, obtener un rendimiento. La clave está en decidir cuánto tiempo puede permanecer ese dinero sin utilizarse. Para algunos ahorradores, tres años pueden ser suficientes; para otros, comprometer los fondos durante cinco años requiere una planificación mucho más cuidadosa.

En septiembre de 2026, los certificados de depósito, conocidos como CD, mantienen tasas que pueden resultar atractivas para quienes buscan una rentabilidad fija. Además, el escenario de tasas de interés cambió recientemente: el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) elevó el rango objetivo de los fondos federales en un cuarto de punto porcentual, hasta 3.75%-4%, en su reunión del 15 y 16 de septiembre.

Un CD puede ser especialmente interesante para un ahorrador que no quiera depender de las variaciones diarias del mercado. La tasa se fija al momento de abrir la cuenta y, en términos generales, permanece vigente durante el plazo contratado.

El inconveniente es igualmente importante: retirar el dinero antes del vencimiento puede implicar una penalización.

¿Cuánto ganarías con $50,000 dólares a 3 años?

Las tasas consideradas para los CD a tres años en las fuentes de referencia se ubican entre 4.35% y 4.50%. Con un depósito inicial de $50,000 dólares y manteniendo la cuenta hasta su vencimiento, los escenarios de rendimiento serían los siguientes:

Con una tasa de 4.35% : generarías aproximadamente $6,812.95 dólares en intereses.

: generarías aproximadamente en intereses. Con una tasa de 4.40% : obtendrías alrededor de $6,894.66 dólares .

: obtendrías alrededor de . Con una tasa de 4.50%: llegarías a unos $7,058.31 dólares.

Esto significa que, bajo esos escenarios, los intereses acumulados durante 36 meses superarían los $6,800 dólares. En el caso de la tasa de 4.50%, el saldo final sería de aproximadamente $57,058.31 dólares, antes de considerar impuestos u otras condiciones específicas de la cuenta.

La diferencia entre las tasas puede parecer pequeña, sin embargo, cuando se aplican sobre $50,000 dólares y durante varios años, incluso unas décimas de punto porcentual pueden representar cientos de dólares adicionales.

¿Y qué pasa si dejas los $50,000 dólares durante 5 años?

El plazo más largo cambia considerablemente el resultado. Para un CD a cinco años, las tasas utilizadas en las fuentes oscilan entre 4.35% y 4.45%.

Con los mismos $50,000 dólares iniciales, los escenarios serían:

Con una tasa de 4.35% : aproximadamente $11,863.18 dólares en intereses.

: aproximadamente en intereses. Con una tasa de 4.40% : alrededor de $12,011.54 dólares .

: alrededor de . Con una tasa de 4.45%: cerca de $12,160.17 dólares.

A la tasa de 4.45%, por ejemplo, el saldo al vencimiento alcanzaría aproximadamente $62,160.17 dólares, suponiendo encuentres la cuenta bancaria con las condiciones de cálculo señaladas y que el dinero permanezca en el CD durante todo el plazo.

La diferencia frente al plazo de tres años es significativa. En el escenario de mayor tasa de cada plazo, pasar de tres a cinco años eleva los intereses proyectados de aproximadamente $7,058 dólares a unos $12,160 dólares. La razón no está únicamente en la tasa, sino también en el tiempo durante el cual el dinero permanece generando intereses.

El punto que debes revisar antes de depositar

Una cifra de cinco dígitos puede hacer que el rendimiento parezca atractivo, pero el plazo es una parte fundamental de la decisión. Un CD a cinco años significa mantener esos $50,000 dólares comprometidos durante un periodo considerablemente mayor.

Si surge una emergencia y necesitas retirar el dinero antes del vencimiento, el banco puede aplicar una penalización. Dependiendo de las condiciones del producto, ese costo podría reducir de manera importante los intereses acumulados.

También es importante comparar las tasas antes de abrir una cuenta. Los rendimientos pueden variar entre instituciones, y las ofertas disponibles pueden cambiar después de una modificación de las tasas de referencia. Por eso, una tasa anunciada para un CD no debe tomarse como permanente para todos los bancos.

Para quien esté considerando una cuenta de este tipo, la pregunta no debería limitarse a cuánto dinero puede ganar, también debe incluir cuánto tiempo puede mantener los $50,000 dólares sin necesitarlos y qué penalización tendría que asumir si cambia de planes.

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