Los formularios del IRS pronto podrían preguntar sobre tu ciudadanía

La próxima temporada de impuestos podría traer una pregunta que muchas familias no esperan encontrar al preparar su declaración. Esta vez, el dato solicitado no estaría relacionado con los ingresos del contribuyente, sino con su ciudadanía o su situación migratoria.

Los borradores de los formularios del Servicio de Impuestos Internos (IRS) muestran cambios relacionados con los contribuyentes que soliciten ciertas partes reembolsables de créditos fiscales. El nuevo Anexo 3-A pide certificar que se cumplen los requisitos para recibir beneficios como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), el Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense (AOTC) y el crédito por adopción.

El borrador incluye una certificación para determinar si el contribuyente o su cónyuge es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero calificado. Esta información estaría relacionada con la posibilidad de recibir la parte reembolsable de determinados créditos.

El cambio está vinculado con la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA). El Departamento del Tesoro y el IRS sostienen que esta ley limita ciertos beneficios federales a ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses y extranjeros calificados.

“Como sospechaba, la nueva pregunta está relacionada con el nuevo Anexo 3-A”, comentó Richard Pon, contador público certificado en San Francisco, a USA Today. “Las preguntas son prácticamente idénticas”.

Entre los extranjeros que pueden considerarse calificados están los residentes permanentes legales, solicitantes de asilo, refugiados y otros grupos definidos por la ley. En una declaración conjunta, las reglas propuestas establecen que uno de los cónyuges puede cumplir con el requisito para recibir la parte reembolsable correspondiente.

¿Qué pasa con los créditos fiscales?

La nueva regla no significa que una persona pierda automáticamente todo un crédito fiscal si no cumple con el requisito para recibir su parte reembolsable. El Tesoro y el IRS señalan que un contribuyente que no reúna las condiciones para la parte reembolsable todavía puede reclamar la parte de un crédito para la que sí sea elegible, con el objetivo de reducir su obligación tributaria.

Una parte no reembolsable puede disminuir los impuestos que una persona debe pagar. Una parte reembolsable, en cambio, puede generar un pago al contribuyente cuando el crédito supera su obligación tributaria.

¿A cuántas personas podría afectar?

El Departamento del Tesoro y el IRS estiman que unos 24 millones de contribuyentes reclamarán créditos fiscales reembolsables afectados durante el año fiscal 2026. Las agencias también estiman que entre 200,000 y 700,000 contribuyentes podrían no cumplir con los nuevos requisitos de estatus.

El cambio podría representar entre $700 millones y $2,600 millones de dólares en créditos que el gobierno dejaría de pagar, según las estimaciones oficiales.

¿Qué preocupa a los inmigrantes?

Uno de los principales puntos de preocupación es el manejo de la información proporcionada al IRS. Algunos expertos temen que los datos relacionados con el estatus migratorio puedan ser compartidos con otras agencias.

La inquietud aumentó después de una disputa judicial relacionada con el intercambio de información tributaria con autoridades migratorias. En septiembre de 2026, una corte federal de apelaciones mantuvo una orden que impedía al IRS entregar determinados datos de contribuyentes a las autoridades de inmigración.

Esto no significa que la nueva pregunta permita automáticamente compartir los datos con otras agencias. Son asuntos distintos, aunque el manejo de la información fiscal se ha convertido en una preocupación para algunos inmigrantes.

Dar información falsa puede tener consecuencias tributarias y, dependiendo del caso, también migratorias. La advertencia es importante porque una declaración federal es un documento oficial.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) considera el cumplimiento de ciertas obligaciones legales, incluidas las tributarias, dentro de los elementos que pueden ser relevantes para determinar la buena conducta moral en algunos procesos de naturalización.

Por eso, una persona que tenga dudas sobre su categoría migratoria no debería responder al azar. Tener un permiso de trabajo tampoco significa automáticamente que una persona sea elegible para la parte reembolsable de todos estos créditos.

Además, los formularios que actualmente aparecen en el sitio del IRS están identificados como borradores. La versión definitiva puede incorporar cambios antes de la temporada de impuestos.

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