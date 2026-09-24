Starbucks cerrará 250 tiendas en Norteamérica

La rutina de miles de clientes de Starbucks en Norteamérica cambiará durante los próximos días. La compañía inició una nueva revisión de sus establecimientos para determinar cuáles pueden mantener el nivel de operación que busca para sus consumidores y empleados.

Starbucks anunció este jueves que cerrará aproximadamente 250 cafeterías en toda Norteamérica antes de que termine esta semana. La cifra representa cerca del 1% de las más de 18,000 tiendas que la compañía opera en la región.

El anuncio fue realizado por Mike Grams, director de operaciones de Starbucks, quien explicó que la empresa revisó cuidadosamente su cartera de cafeterías y encontró establecimientos con dificultades para alcanzar un desempeño financiero aceptable.

“Hemos revisado cuidadosamente nuestra cartera de cafeterías en Norteamérica y hemos identificado ubicaciones donde no creemos que podamos ofrecer de manera consistente la experiencia que deseamos para nuestros clientes y socios, o donde no vemos un camino hacia un desempeño financiero aceptable”, señaló Grams, director de operaciones de Starbucks, en un comunicado.

“Como resultado, cerraremos aproximadamente 250 cafeterías a finales de esta semana. Esto representa aproximadamente el 1% de nuestras más de 18,000 cafeterías en Norteamérica“, añadió.

La compañía señaló que la mayoría de sus tiendas son rentables, sin embargo, una pequeña parte enfrenta dificultades y no muestra un camino claro para mejorar sus resultados.

“Cerrar cualquier cafetería es una decisión difícil, y sabemos que la noticia de hoy será dura para los socios, los clientes y las comunidades afectadas”, afirmó Grams.

El cierre forma parte de la revisión que Starbucks realiza sobre su red de establecimientos en Norteamérica. La empresa busca concentrar sus operaciones en aquellas cafeterías donde considera que puede ofrecer de manera constante la experiencia que espera para sus clientes y empleados.

Starbucks no detalló en el anuncio cuáles son las 250 ubicaciones que dejarán de operar ni precisó cuántas de ellas corresponden específicamente a Estados Unidos.

La medida llega en un momento en que la compañía también enfrenta cambios relacionados con sus políticas laborales. La decisión se conoce pocos días después de que Starbucks resolviera una demanda presentada en Florida por cuestiones relacionadas con sus prácticas de diversidad, equidad e inclusión.

La demanda fue presentada en diciembre de 2025 por James Uthmeier, fiscal general de Florida. El funcionario acusó a Starbucks de utilizar objetivos, cuotas y preferencias relacionadas con raza y sexo en determinadas políticas laborales.

Como parte del acuerdo, Starbucks se comprometió a cumplir con la Ley de Derechos Civiles de Florida. Las disposiciones abarcan áreas como contratación, ascensos, remuneración, compensación de ejecutivos, programas de mentoría, selección de proveedores y composición del consejo de administración.

La empresa también acordó no participar en organizaciones que le exijan aumentar la diversidad racial de su junta directiva. Además, su director jurídico deberá presentar certificaciones anuales durante cuatro años para acreditar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el acuerdo.

Starbucks pagará $1 millón de dólares al Departamento de Asuntos Legales de Florida para reembolsar los gastos y costos relacionados con el litigio.

“Todos los floridanos merecen ser contratados, ascendidos y remunerados en función de sus méritos, cualificaciones y carácter, no de su raza o sexo”, declaró Uthmeier, fiscal general de Florida, a Fox News Digital. “Esta resolución garantiza que las políticas y prácticas de Starbucks cumplan plenamente con las leyes de derechos civiles de Florida”.

El acuerdo tiene alcance para las operaciones de Starbucks en todo Estados Unidos y no únicamente para las cafeterías ubicadas en Florida.

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