Podrían aumentar en $200 los beneficios mensuales del Seguro Social

Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir un alivio adicional de $200 dólares al mes si una propuesta que permanece en el Senado logra avanzar. La medida plantea elevar temporalmente los pagos durante seis meses, aunque por ahora no está aprobada y tampoco representa un aumento que los jubilados puedan cobrar.

La iniciativa lleva el nombre de Ley de Alivio de la Inflación de Emergencia del Seguro Social y fue presentada en el Senado por la senadora Elizabeth Warren junto con otros 11 legisladores demócratas. El proyecto busca ofrecer un apoyo temporal a personas mayores y otros beneficiarios que enfrentan el aumento en el costo de vida.

“Esta nueva legislación para ampliar la Seguridad Social es un salvavidas de emergencia para las personas mayores que luchan por afrontar los aranceles de Trump y la creciente inflación”, declaró Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts.

¿Quiénes recibirían los $200 dólares adicionales?

La propuesta no estaría limitada a las personas que reciben una pensión por jubilación del Seguro Social. El beneficio también contempla a otros grupos que reciben prestaciones de la Administración del Seguro Social (SSA). Entre los posibles beneficiarios se encuentran las personas que reciben el Seguro Social por jubilación, quienes reciben el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), así como algunos jubilados ferroviarios y veteranos con discapacidades o pensiones de veteranos.

De aprobarse, el pago adicional sería de $200 dólares mensuales durante seis meses. Esto significaría hasta $1,200 dólares adicionales para una persona que recibiera los seis pagos contemplados en la propuesta.

La Senior Citizens League (TSCL), organización que defiende los intereses de las personas mayores, señala que los pagos estarían exentos de impuestos y protegidos contra embargos. De esta manera, los beneficiarios recibirían íntegramente el monto adicional establecido por la legislación.

¿Cuándo comenzarían los pagos del Seguro Social?

El proyecto fue redactado originalmente para realizar los pagos entre enero y junio de 2026. Ese periodo ya pasó, por lo que esas fechas no representan actualmente un calendario de depósitos. Actualmente, el proyecto se encuentra en manos del Comité de Finanzas del Senado, donde tendría que ser revisado antes de continuar con las siguientes etapas.

La Senior Citizens League señala que las fechas podrían modificarse si la legislación avanza. Por lo tanto, todavía no existe una fecha confirmada para comenzar a recibir los $200 dólares mensuales.

El aumento todavía no está aprobado

El regreso de los legisladores a Washington D.C. abre nuevamente la actividad del Congreso después del receso de verano. Aun así, que el Senado vuelva a sesionar no significa que la propuesta vaya a convertirse automáticamente en ley. La iniciativa tendría que superar el proceso legislativo y conseguir suficiente respaldo para avanzar. También tendría que recibir la aprobación correspondiente antes de que los pagos pudieran comenzar.

Para los beneficiarios del Seguro Social, esto significa que no deben esperar un depósito adicional de $200 dólares como parte de sus pagos actuales. El aumento depende completamente de que la legislación sea aprobada y de las condiciones que finalmente establezca el Congreso.

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