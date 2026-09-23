Precio del dólar en México hoy, 23 de septiembre del 2026: billete verde impulsa su valor

El mercado cambiario vuelve a mostrar presión sobre la moneda mexicana este miércoles, en una jornada en la que los inversionistas siguen atentos a las decisiones que puedan marcar el rumbo de las tasas de interés. El comportamiento del peso ocurre además en un momento de cautela internacional, mientras los mercados evalúan las perspectivas de inflación y las próximas acciones de los bancos centrales.

Durante las primeras operaciones de este 23 de septiembre, el dólar estadounidense se cotiza en promedio en $17.43 pesos mexicanos, de acuerdo con datos de Dow Jones. Esta cifra representa un incremento de 0.76% frente al precio previo de $17.29 pesos, por lo que el billete verde recupera terreno frente a la moneda nacional.

En el balance de los últimos siete días, el dólar acumula un avance de 1.03%. Sin embargo, al comparar su valor actual con el registrado hace un año, todavía presenta una disminución de 5.29%, lo que refleja que, pese al repunte reciente, mantiene una pérdida en términos interanuales.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano mantiene una tendencia positiva durante las últimas sesiones. Con el movimiento registrado este miércoles, la divisa estadounidense suma dos jornadas consecutivas de alza frente a la moneda mexicana.

La volatilidad del mercado cambiario se encuentra actualmente en 6.48%, por debajo del nivel de referencia de 7.29%. Esta diferencia apunta a un entorno de relativa estabilidad, aunque el precio del dólar continúa registrando movimientos importantes durante las operaciones del día.

Durante la jornada anterior, el peso mexicano perdió terreno frente al dólar en medio de la cautela de los participantes del mercado. Uno de los elementos que concentró la atención fue la decisión que el Banco de México (Banxico) dará a conocer sobre su política monetaria. A esto se sumaron las preocupaciones relacionadas con la inflación en Estados Unidos, un factor que puede influir en las expectativas sobre las tasas de interés y, con ello, en el comportamiento de las principales monedas frente al dólar.

Al cierre del martes, la moneda mexicana registró una depreciación de 0.32%. La divisa estadounidense avanzó durante una sesión marcada por la volatilidad, después de haber alcanzado previamente su nivel más alto en dos meses.

De acuerdo con información de Banxico, al finalizar las operaciones del martes, el dólar estadounidense se ubicó en $17.2904 pesos, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones realizadas entre instituciones bancarias. Sin embargo, el precio del dólar puede cambiar varias veces a lo largo de una misma jornada. Por ello, el tipo de cambio utilizado como referencia al cierre se ubicó alrededor de $17.30 pesos por cada divisa verde.

Para este miércoles 23 de septiembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico durante los días hábiles, quedó establecido en $17.3015 pesos por dólar.

Por su parte, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en $17.2203 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico muestran diferencias entre las principales instituciones bancarias. Para este miércoles 23 de septiembre, los precios reportados son:

Afirme: compra en $16.20 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.85 pesos y venta en $17.84 pesos.

y venta en $17.84 pesos. BBVA México: compra en $16.01 pesos y venta en $17.45 pesos.

Banorte: compra en $16.05 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.79 pesos y venta en $17.75 pesos.

Scotiabank: compra en $16.60 pesos y venta en $17.70 pesos.

Las diferencias entre los precios de compra y venta pueden ser relevantes para quienes necesitan realizar una operación con dólares. En este caso, BBVA México presenta el precio de venta más bajo, mientras que Banco Azteca registra el precio de compra más alto entre las instituciones señaladas.

La cotización de compra corresponde al precio que una institución paga por los dólares de sus clientes. En cambio, el precio de venta indica cuánto debe pagar una persona cuando necesita adquirir la moneda estadounidense.

El tipo de cambio también es un dato importante para los mexicanos que reciben dinero desde Estados Unidos. La cotización utilizada por las compañías de transferencias internacionales determina cuántos pesos puede recibir el destinatario por cada dólar enviado. Este miércoles, las principales cotizaciones reportadas para el envío de dinero de Estados Unidos a México son:

Western Union: $16.88 pesos mexicanos por dólar .

. MoneyGram: $17.71 pesos por cada dólar .

. Wise: $17.30 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

Para quienes realizan una operación de compra, venta o envío de dólares, es importante revisar el precio vigente justo antes de completar la transacción. El tipo de cambio permanece en movimiento durante la jornada y la cantidad mostrada al inicio del día puede cambiar cuando una persona llega a la ventanilla bancaria o confirma una transferencia internacional.

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