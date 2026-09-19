In-N-Out: qué trabajadores pueden ganar $200,000 al año

Trabajar detrás del mostrador de una cadena de hamburguesas no necesariamente significa tener un sueldo limitado. En In-N-Out Burger existe un puesto que destaca por sus ingresos: los gerentes de las tiendas pueden ganar, en promedio, más de $200,000 dólares al año, de acuerdo con información proporcionada por la propia compañía.

La cifra fue confirmada por Denny Warnick, director de operaciones de In-N-Out Burger, en declaraciones a FOX Business. El dato coloca a los administradores de sus restaurantes entre los trabajadores con mayores ingresos dentro de la cadena, aunque el monto señalado corresponde a un promedio y no significa que todos los gerentes reciban exactamente el mismo salario.

La compañía señala que sus gerentes de tienda pueden alcanzar un ingreso promedio superior a $200,000 dólares anuales. Se trata de empleados que tienen responsabilidades de operación dentro de los restaurantes y forman parte de una estructura laboral que la empresa asegura buscar mantener competitiva.

“Puedo confirmar que los gerentes de nuestras tiendas In-N-Out Burger ganan un promedio de más de $200,000 dólares al año”, declaró Warnick, director de operaciones de la cadena.

El salario destaca dentro de una industria en la que los trabajadores de restaurantes suelen desempeñar sus funciones por salarios considerablemente menores. Sin embargo, In-N-Out atribuye esta política a una filosofía que sus fundadores establecieron desde los primeros años de la empresa.

Harry y Esther Snyder, fundadores de In-N-Out, consideraban que cuidar a los trabajadores era una parte importante de la operación del negocio. La empresa asegura que esa visión continúa bajo el liderazgo de Lynsi Snyder, actual propietaria y presidenta.

“Su filosofía era tratar a los empleados como si fueran de la familia y esforzarse por ser un empleador excepcional, y pagar salarios superiores a la media era una parte importante de esa filosofía”, aseguró Warnick.

La cadena afirma que su estrategia laboral no se limita al salario, también contempla beneficios y oportunidades para que los empleados puedan avanzar dentro de la compañía.

“Nos comprometemos a ofrecer salarios competitivos, excelentes beneficios, un ambiente de trabajo positivo y estimulante, y oportunidades para que nuestros empleados se desarrollen y crezcan profesionalmente”, señaló Warnick.

Otro aspecto mencionado por el ejecutivo es la permanencia de algunos trabajadores, numerosos empleados de In-N-Out han desarrollado carreras de varias décadas dentro de la empresa, según Warnick.

La cadena de hamburguesas tiene su sede en California y actualmente opera restaurantes en 10 estados. Su expansión se ha mantenido concentrada principalmente en el oeste y suroeste de Estados Unidos, donde la marca tiene una fuerte presencia.

La información sobre los salarios llega mientras la compañía ha realizado modificaciones en algunos de sus productos. Recientemente, In-N-Out anunció cambios en los ingredientes utilizados en sus alimentos. Entre las modificaciones se encuentra la eliminación de la harina de sésamo de sus panes y los sobres de sal yodada por sal marina.

“Seguimos comprometidos con ofrecer a nuestros clientes alimentos de la más alta calidad y frescura. A lo largo de los años, hemos introducido cambios significativos en nuestros ingredientes, y el año pasado no fue la excepción”, declaró la empresa. “Nos complace compartir nuestras últimas novedades y continuaremos trabajando en este compromiso durante los próximos años”.

Con esto, In-N-Out se convierte en una buena opción de empleo para quienes tienen deseos de crecer personal y profesionalmente dentro de la industria de la comida rápida.

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