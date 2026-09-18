Precio del dólar en México hoy, 18 de septiembre del 2026

El precio del dólar en México se mantuvo prácticamente sin cambios este viernes 18 de septiembre, aunque el comportamiento de la moneda estadounidense durante los últimos días muestra movimientos que vale la pena seguir de cerca.

El billete verde inició las operaciones con una cotización promedio de $17.17 pesos mexicanos, sin registrar variación porcentual frente al cierre previo, que también fue de $17.17 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Aunque este viernes el dólar permanece estable frente al cierre anterior, su comportamiento reciente ha sido distinto. En la última semana, la moneda estadounidense acumula un avance de 1.28%. Sin embargo, al comparar su valor con el de hace un año, registra una disminución de 6.62%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano presenta una tendencia positiva por segundo periodo consecutivo. La volatilidad actual se ubica en 8.09%, por encima del nivel de referencia de 7.26%. Esta diferencia refleja un mercado cambiario con mayores movimientos alrededor de la cotización de la moneda estadounidense.

Durante la jornada previa, el peso mexicano consiguió avanzar frente al dólar estadounidense. Después del día de asueto, la moneda nacional registró una ganancia de 0.42% al finalizar las operaciones bancarias, con lo que recuperó parte del terreno perdido durante las sesiones anteriores.

El avance del peso coincidió con un retroceso global del dólar. También estuvo acompañado por una caída en los precios del petróleo, movimiento que favoreció el apetito de los inversionistas por activos considerados de mayor riesgo.

El Banco de México (Banxico) informó que al cierre del jueves el dólar estadounidense se ubicó en $17.1706 pesos, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones realizadas por las instituciones bancarias. Sin embargo, el tipo de cambio se modifica durante el transcurso de la jornada, por lo que la cotización del dólar frente al peso cerró en $17.17 pesos por cada divisa verde.

Para este viernes, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y determinado por Banxico para los días hábiles, quedó establecido en $17.1872 pesos por dólar. Este valor funciona como una referencia para distintas operaciones financieras y contratos que requieren establecer una cotización oficial del dólar frente al peso mexicano.

Por su parte, el tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.1527 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar estadounidense en algunos de los principales bancos de México muestran diferencias importantes este viernes 18 de septiembre:

Afirme: compra en $16.20 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.85 pesos y venta en $17.74 pesos.

y venta en $17.74 pesos. BBVA México: compra en $16.32 pesos y venta en $17.45 pesos.

Banorte: compra en $15.95 pesos y venta en $17.50 pesos.

Banamex: compra en $16.65 pesos y venta en $17.62 pesos.

Scotiabank: compra en $16.60 pesos y venta en $17.80 pesos.

Las diferencias entre las cotizaciones pueden ser relevantes para quienes necesitan comprar o vender dólares. En este caso, el precio de venta más bajo entre las instituciones mencionadas se encuentra en BBVA México. En la cotización de compra, Banco Azteca ofrece la mejor oferta, por lo que puedes adquirir más pesos por cada dólar que intercambies.

Las personas que mandan dinero desde Estados Unidos también pueden encontrar diferentes tipos de cambio dependiendo de la compañía utilizada para realizar la transferencia. En estas operaciones, además del tipo de cambio, es importante considerar las posibles comisiones aplicadas por cada servicio.

Western Union cotiza este viernes el dólar en $16.80 pesos mexicanos .

. MoneyGram maneja un tipo de cambio de $17.61 pesos por cada $1 dólar enviado .

maneja un tipo de cambio de . Con Wise, la persona que recibe el dinero en México obtiene $17.03 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

Antes de completar una transferencia internacional, es recomendable revisar tanto el tipo de cambio como cualquier comisión que pueda descontarse de la operación.

Las cotizaciones bancarias y de las compañías de envío de dinero podrían presentar cambios. Si vas a comprar dólares, venderlos o enviar dinero desde Estados Unidos a México, revisa el tipo de cambio vigente justo antes de realizar la operación para conocer cuánto recibirás o cuánto tendrás que pagar.

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