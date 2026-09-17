Precio del dólar en México hoy, 17 de septiembre del 2026

Luego del descanso por las fiestas patrias, el mercado de las divisas retoma su dinámica intercambiaria en México. Este jueves, el precio del dólar se redujo levemente, en una semana donde las operaciones bancarias se detuvieron en el país vecino y los inversionistas continúan asimilando la última decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotizó en $17.19 pesos mexicanos. Esto representa una disminución del 0.24% frente al cierre previo de $17.25 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

La jornada llega después de un día sin actividad bancaria en México por la conmemoración de la Independencia de México. Por esta razón, el tipo de cambio oficial reportado por las instituciones financieras no presentó modificaciones durante el miércoles.

Sin embargo, el mercado cambiario electrónico sí registró movimientos y, en los últimos siete días, el dólar acumula un avance del 1.37%. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, la divisa estadounidense presenta una caída del 6.34%.

Durante el último día, el tipo de cambio del dólar frente al peso mantiene una tendencia negativa. La volatilidad se encuentra actualmente en 7.56%, por encima del nivel de referencia de 7.26%, una diferencia que refleja un mercado cambiario con mayores movimientos.

Uno de los factores que marcan la cotización de este jueves es la decisión tomada por la Reserva Federal de Estados Unidos. Este miércoles, el banco central elevó las tasas de interés hasta el 4% y anticipó nuevos incrementos en los costos de financiación durante los próximos meses.

La decisión provocó una apreciación del dólar frente a una cesta de monedas internacionales, entre ellas el peso mexicano. El efecto comienza a reflejarse en la cotización de este jueves, cuando las instituciones bancarias y los mercados mexicanos retoman sus operaciones habituales después del feriado.

El movimiento también ocurre en una semana marcada por las celebraciones patrias en México. El descanso bancario del miércoles hizo que algunas referencias oficiales conservaran los mismos valores registrados previamente, aunque el mercado electrónico continuó reflejando la actividad de los participantes.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al miércoles fue de $17.1517 pesos por divisa estadounidense. El valor permaneció sin cambios respecto al martes, debido a que el 16 de septiembre no hubo operaciones bancarias por el día feriado. Por otra parte, el dólar que se negocia durante todo el día presentó un comportamiento diferente. El tipo de cambio del dólar a peso cerró el 16 de septiembre en $17.24 pesos por cada divisa verde.

Para este jueves, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y determinado por Banxico, quedó establecido en $17.1527 pesos por dólar. Mientras tanto, el tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en $17.1277 pesos por cada divisa verde para este jueves.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en las principales instituciones bancarias muestran diferencias importantes. Las cotizaciones para este jueves son:

Afirme: compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.80 pesos y venta en $17.74 pesos.

BBVA México: compra en $16.20 pesos y venta en $17.63 pesos.

Banorte : compra en $15.90 pesos y venta en $17.50 pesos .

: compra en $15.90 pesos y . Banamex: compra en $16.74 pesos y venta en $17.68 pesos.

Scotiabank: compra en $16.40 pesos y venta en $17.70 pesos.

Entre estas cotizaciones, el precio de venta más bajo corresponde a Banorte, lo que resulta favorable para quienes necesitan comprar la moneda estadounidense. En cuanto al precio de compra, Banco Azteca registra la cotización más alta de las instituciones mencionadas, referencia que puede ser de interés para quienes buscan vender sus billetes verdes a una institución bancaria.

Para los mexicanos que reciben remesas desde Estados Unidos, el tipo de cambio también puede variar dependiendo de la empresa utilizada para realizar el envío este jueves:

Western Union cotiza el dólar en $16.78 pesos mexicanos .

. MoneyGram maneja una referencia de $17.56 pesos por cada $1 dólar enviado .

maneja una referencia de . En el caso de Wise, la persona que recibe el dinero en México obtiene $17.08 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

Las diferencias entre estas cotizaciones pueden modificar la cantidad final que recibe una persona en México. Además del tipo de cambio, también es importante revisar las posibles comisiones y otros cargos asociados con cada transferencia. Por eso es recomendable verificar el tipo de cambio justo antes de realizar la operación para obtener la oferta que más dinero te permita enviar a tus seres queridos.

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