¿Se puede comprar un coche con tarjeta de crédito?

Pagar un coche con tarjeta de crédito puede parecer una jugada inteligente si quieres aprovechar puntos, millas o dinero en efectivo por una compra de varios miles de dólares. Pero antes de intentarlo, conviene saber que no todos los concesionarios aceptan tarjetas para cubrir el precio completo del vehículo y que, aun cuando puedas hacerlo, la operación no siempre termina siendo un buen negocio.

Algunos concesionarios permiten utilizar una tarjeta de crédito para comprar un automóvil, pero es más habitual que establezcan un límite o que únicamente acepten la tarjeta para cubrir una parte del pago inicial. Esto puede ser interesante si acabas de abrir una tarjeta con un bono de bienvenida y necesitas realizar una compra grande para obtenerlo.

Por ejemplo, si tu anticipo es de $5,000 dólares y el concesionario permite pagarlo con tarjeta, podrías acumular recompensas por esa cantidad. El problema aparece cuando revisas la comisión de entre 1% y 3% que cobra el establecimiento por aceptar el plástico. Por cada $10,000 dólares pagados con tarjeta, podrías terminar pagando entre $100 y $300 dólares en comisiones; si las recompensas de tu tarjeta son menores que ese costo, estarías perdiendo dinero por intentar ganar puntos.

El verdadero peligro está en los intereses

La estrategia se vuelve todavía menos atractiva si no tienes dinero suficiente para pagar el saldo de la tarjeta. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito suelen ser mucho más altas que las de los préstamos para automóviles, por lo que mantener una deuda importante durante meses puede borrar rápidamente cualquier beneficio obtenido con recompensas.

Supongamos que pagas $5,000 dólares del coche con tarjeta y solo puedes cubrir una pequeña parte cada mes. Aunque hayas conseguido puntos o efectivo por la compra, los intereses podrían terminar costándote mucho más. Por eso, utilizar una tarjeta para el auto solo tendría sentido si puedes liquidar el saldo antes de que se generen intereses.

¿Puede servir una tarjeta con 0%?

Una tarjeta con una oferta introductoria de 0% puede cambiar un poco las cuentas, especialmente si quieres utilizarla para el anticipo y tienes un plan claro para pagar la deuda antes de que termine la promoción.

La tarjeta de crédito Wells Fargo Reflect ofrece una tasa introductoria de 0% durante 21 meses para compras nuevas y transferencias de saldo elegibles. Después se aplica una tasa variable de entre 17.49% y 28.24%.

Si prefieres recibir recompensas, la Chase Freedom Unlimited ofrece al menos 1.5% de reembolso en efectivo en las compras y una promoción introductoria de 0% durante 15 meses para nuevas compras y transferencias de saldo, antes de aplicar su tasa variable.

La clave está en no confundir una promoción de 0% con dinero gratis, porque si utilizas $5,000 dólares y tienes 15 meses para pagarlos, necesitarías cubrir alrededor de $333 dólares mensuales para eliminar la deuda antes de que termine el periodo promocional, además de considerar cualquier comisión.

Entonces, ¿vale la pena?

Para la mayoría de las personas, pagar el coche completo con tarjeta de crédito no es la opción más sencilla ni económica. Si el concesionario cobra una comisión elevada o necesitas mantener la deuda después del periodo promocional, las recompensas probablemente no compensarán el costo.

Si tienes el dinero para pagar el saldo completo y encuentras un concesionario que acepta la tarjeta sin una comisión significativa, la historia puede ser diferente. Antes de decidir, compara tres cifras: cuánto pagarás por usar la tarjeta, cuánto recibirás en recompensas y cuánto te costaría mantener la deuda.

Una compra tan grande como un automóvil merece algo más que fijarse en los puntos obtenidos; una cuenta rápida puede mostrarte si realmente estás ahorrando dinero o simplemente cambiando una deuda por otra.

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