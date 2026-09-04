Qué tiendas abrirán el Día del Trabajo 2026

El Día del Trabajo 2026 llegará con la mayoría de las tiendas y supermercados abiertos en Estados Unidos. Sin embargo, los consumidores deben tomar en cuenta una excepción importante: Costco cerrará sus puertas durante el lunes 7 de septiembre, mientras otras grandes cadenas operarán con horarios especiales o regulares.

Para quienes necesiten hacer compras de alimentos, artículos para el hogar o aprovechar las ofertas del feriado, estas son las principales opciones disponibles. Aun así, los horarios pueden cambiar dependiendo de la ubicación.

Las principales cadenas de supermercados tienen previsto operar durante el Día del Trabajo. Estos son sus horarios:

ACME: de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., con variaciones según la tienda.

Aldi: de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

BJ’s Wholesale Club: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Kroger: de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Lidl: de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sam’s Club: socios Plus, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; socios Club, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Stop & Shop: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Target: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Trader Joe’s: de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Walmart: de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Wegmans: de 6:00 a.m. a medianoche.

Whole Foods: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Foodtown y ShopRite también estarán abiertos, aunque sus horarios dependerán de cada establecimiento.

La excepción será Costco, que permanecerá cerrado durante todo el Día del Trabajo.

Además de los supermercados, muchas cadenas comerciales mantendrán sus operaciones durante el feriado. Entre ellas se encuentran:

Apple (de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.)

(de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.) Barnes & Noble

Best Buy (de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.)

(de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.) Burlington

CVS

Dollar General

Dollar Tree

Family Dollar

Five Below

GameStop

Goodwill

Hobby Lobby

Home Depot (de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.)

(de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.) IKEA

JCPenney

Kohl’s (de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.)

(de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.) Lowe’s (de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.)

Macy’s (de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.)

(de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.) Marshalls

Nordstrom

Nordstrom Rack

Old Navy

Petco

PetSmart (de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.)

REI

TJ Maxx (de 9:30 a.m. a 9:30 p.m.)

Ulta Beauty (de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.)

Walgreens.

BJ’s Wholesale Club, Sam’s Club y Target también estarán disponibles durante el feriado con los horarios señalados anteriormente.

Revisa el horario antes de salir

Aunque la mayoría de las cadenas abrirá el lunes 7 de septiembre, los horarios pueden variar entre sucursales. Esto ocurre especialmente en tiendas ubicadas dentro de centros comerciales o determinadas zonas. Por ello, antes de dirigirte a una tienda, conviene comprobar el horario de la sucursal local.

Y si acostumbras comprar en Costco, recuerda adelantar tus compras: será una de las principales cadenas que permanecerán cerradas durante el Día del Trabajo 2026.

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