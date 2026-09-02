¿Cuándo anunciarán el COLA del Seguro Social 2027?

Millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social ya tienen una fecha que marcar en el calendario. El ajuste por costo de vida, conocido como COLA, comenzará a definirse con los próximos datos de inflación y todo apunta a que el anuncio oficial del aumento para 2027 llegará a mediados de octubre.

La Administración del Seguro Social (SSA) calcula este incremento cada año con el objetivo de que las prestaciones mantengan parte de su poder de compra frente al aumento de los precios. El mecanismo se utiliza desde 1975 y depende de cómo se comporte la inflación durante un periodo específico del año.

Para los jubilados y otras personas que dependen de los cheques del Seguro Social, conocer el porcentaje del próximo COLA es importante porque determina cuánto podrían aumentar sus pagos mensuales a partir de 2027. Por ahora, todavía no existe una cifra definitiva, aunque ya hay estimaciones que permiten anticipar el posible incremento.

¿Cuándo anunciará la SSA el COLA de 2027?

La fecha clave será el 14 de octubre, cuando la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publique los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a septiembre, a las 8:30 a. m., hora del Este.

Este reporte es especialmente importante porque la SSA utiliza los datos de inflación del tercer trimestre, es decir, los correspondientes a julio, agosto y septiembre, para calcular el COLA del siguiente año.

Una vez que se conozca el dato de septiembre, la Administración normalmente anuncia el ajuste poco después. Por ello, los beneficiarios pueden esperar que el porcentaje oficial del COLA para 2027 se conozca durante octubre, después de que estén disponibles todos los datos necesarios para realizar el cálculo.

Antes de esa fecha, las estimaciones pueden cambiar. El dato de inflación de agosto, que será publicado por la BLS el 11 de septiembre, ofrecerá una señal más clara sobre el posible aumento que recibirán los beneficiarios.

Una de las proyecciones más recientes apunta a un COLA de 3.6% para 2027, estimación correspondiente a la Senior Citizens League, un grupo de defensa de las personas mayores que da seguimiento a la inflación y calcula periódicamente cuánto podría aumentar el Seguro Social.

De confirmarse ese porcentaje, el incremento sería mayor al 2.8% aplicado a las prestaciones en 2026, aunque estaría muy lejos de los aumentos extraordinarios registrados en años anteriores. Por ejemplo, el COLA de 2023 fue de 8.7%, uno de los incrementos más elevados de las últimas décadas.

La inflación será determinante para el COLA

Los datos más recientes muestran que la inflación se moderó ligeramente durante julio, aunque todavía permanece por encima del 3%. El comportamiento de los precios también ha estado marcado por el incremento de los costos de la energía y las tensiones internacionales.

La Reserva Federal de Cleveland mantiene una previsión de inflación cercana al 3.37%, mientras que los mercados de predicción esperan un nivel ligeramente inferior, aunque todavía por encima del 3.2% o 3.3%.

El siguiente dato relevante será el reporte de agosto. Si la inflación mantiene una trayectoria estable o vuelve a moderarse, las proyecciones sobre el COLA podrían cambiar nuevamente; de la misma manera, un repunte de los precios podría presionar al alza las estimaciones.

Por ahora, el 3.6% es una referencia y no una promesa sobre cuánto aumentarán los cheques del Seguro Social. Los beneficiarios tendrán que esperar hasta octubre para conocer el porcentaje oficial, una vez que la SSA cuente con los datos de inflación necesarios para completar su cálculo.

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