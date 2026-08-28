Nuevo cálculo del COLA del Seguro Social se reduce: esto es lo que recibirías en 2027

Los jubilados que dependen del Seguro Social ya tienen una nueva referencia sobre el posible aumento de sus pagos para 2027. La estimación del ajuste por costo de vida, conocido como COLA, bajó de 3.7% a 3.4% después de que la inflación mostrara una ligera moderación durante julio.

El cálculo corresponde a Mary Johnson, analista independiente de Seguro Social y Medicar y, como tal, el 3.4% no puede considerarse como un aumento oficial de la Administración del Seguro Social (SSA). El porcentaje definitivo dependerá de los datos de inflación que se publiquen durante agosto y septiembre.

No obstante, la nueva proyección permite tener una idea inicial de cuánto podrían aumentar los pagos mensuales si el COLA termina ubicándose en ese nivel.

¿Cuánto subiría el Seguro Social en 2027?

Con un COLA de 3.4%, el aumento puede calcularse multiplicando el beneficio mensual actual por 0.034. Una persona que recibe $1,000 dólares al mes tendría un incremento aproximado de $34 dólares. Su nuevo pago sería de unos $1,034 dólares.

La SSA informó que el beneficio promedio de un trabajador jubilado fue de $2,085.98 dólares en julio. Con un COLA de 3.4%, ese pago aumentaría aproximadamente $71 dólares y llegaría a unos $2,157 dólares mensuales.

Estos cálculos son únicamente una referencia, el aumento real dependerá del beneficio individual, del COLA definitivo y de posibles deducciones de Medicare.

¿Cómo se calcula el COLA del Seguro Social?

El Seguro Social no utiliza solamente la inflación de julio para establecer el aumento, ya que la fórmula toma en cuenta el CPI-W, el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos. La Administración del Seguro Social compara el promedio del CPI-W de julio, agosto y septiembre de 2026 con el promedio registrado durante esos mismos meses de 2025. El resultado se redondea a la décima porcentual más cercana.

El dato de julio mostró un aumento anual de 3.4%, ligeramente por debajo del 3.5% registrado en junio, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Por ello, la proyección todavía puede cambiar. Una inflación más elevada durante agosto y septiembre podría impulsar el cálculo, mientras que una nueva moderación podría reducirlo.

Medicare podría afectar el aumento

Un COLA de 3.4% sería superior al ajuste de 2.8% recibido por los beneficiarios en 2026 y también estaría por encima del promedio histórico de aproximadamente 2.6%.

Sin embargo, un aumento mayor no significa necesariamente que todo ese dinero quede disponible para los jubilados. Las primas de Medicare pueden reducir el incremento efectivo que reciben algunas personas. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) concluirán durante 2026 un programa temporal relacionado con las primas de la Parte D, que cubre medicamentos recetados. Las primas de 2027 se conocerán en septiembre.

La inscripción abierta de Medicare será del 15 de octubre al 7 de diciembre, periodo en el que los beneficiarios podrán comparar planes, medicamentos cubiertos, farmacias y costos.

¿Cuándo se conocerá el COLA 2027?

El próximo dato importante será la inflación de agosto, cuya publicación está programada para el 11 de septiembre. La cifra correspondiente a septiembre se dará a conocer el 14 de octubre. Después de contar con los datos de los tres meses utilizados en la fórmula, la Administración del Seguro Social podrá determinar y anunciar el COLA definitivo para 2027. Usualmente, este dato se informa oficialmente en octubre y ese nuevo aumento comenzaría a reflejarse en los pagos que los beneficiarios reciban en enero de 2027.

Los fideicomisarios del Seguro Social estiman que el fondo de jubilación y sobrevivientes podrá cubrir el 100% de los beneficios programados hasta el último trimestre de 2032. Si el Congreso no actúa antes de que se agoten las reservas, los ingresos disponibles alcanzarían para cubrir aproximadamente el 78% de los beneficios programados.

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