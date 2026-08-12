La inflación fue de 3.4% en julio, acorde a las estimaciones

La inflación en Estados Unidos volvió a mostrar señales de moderación en julio, aunque el costo de algunos servicios todavía mantiene presión sobre los hogares. El Índice de Precios al Consumidor (CPI) aumentó 3.4% a tasa anual, frente al 3.5% registrado en junio, mientras que el avance mensual fue de apenas 0.1%, de acuerdo con el reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El resultado estuvo en línea con lo esperado por los analistas consultados por Dow Jones. La inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, aumentó 0.2% durante julio y se ubicó en 2.5% a tasa anual. Ambas cifras también coincidieron con las previsiones del mercado.

El dato llega después de una caída mensual de 0.4% en junio. Esta vez, el comportamiento de los precios fue impulsado principalmente por la vivienda, que aumentó 0.1% y explicó aproximadamente dos tercios del incremento mensual de la inflación. El índice de alimentos también subió 0.1%, mientras que los precios de los alimentos fuera del hogar avanzaron 0.3%.

En contraste, la energía volvió a bajar y retrocedió 1.5% en julio, aunque todavía acumula un incremento anual de 14.7%.

La gasolina fue uno de los principales factores detrás de esta moderación, con una caída mensual de 2.9%. Sin ajuste estacional, el precio de la gasolina disminuyó 2.1%. Aun con estas bajas recientes, la gasolina cuesta 24.6% más que hace un año. El gas natural aumentó 4.3% en términos anuales, mientras que la electricidad subió 4.2%.

En cuanto a los alimentos, el comportamiento fue más moderado que en junio. El índice general aumentó 0.1%, mientras que los alimentos para consumo en el hogar disminuyeron 0.1%. Entre los productos que bajaron estuvieron las carnes, aves, pescado y huevos, con un retroceso de 0.7%. El precio de la carne de cerdo cayó 1.5%.

También destacó la caída de 16.4% en el precio de la lechuga, mientras que las frutas y verduras en conjunto bajaron 0.1%. Los productos lácteos disminuyeron 0.1%. Por el contrario, las bebidas no alcohólicas aumentaron 0.9% y los cereales y productos de panadería subieron 0.2%.

En términos anuales, los alimentos acumulan un aumento de 3.0%. Los alimentos consumidos en el hogar subieron 2.7%, mientras que comer fuera de casa se encareció 3.4%. Dentro de este último grupo, las comidas de servicio limitado aumentaron 3.3% y las de servicio completo avanzaron 3.4%.

Fuera de los alimentos y la energía, algunos servicios registraron aumentos importantes durante julio. Las tarifas aéreas subieron 2.2% en el mes y acumulan un incremento anual de 25.5%. La atención médica aumentó 0.4%, las comunicaciones 0.6%, la educación 0.5% y la recreación 0.2%.

El reporte también mostró que la vivienda mantiene un ritmo de crecimiento moderado. El índice de vivienda avanzó 0.1% en julio, mientras que tanto la renta equivalente para propietarios como los alquileres aumentaron 0.3%. En contraste, el alojamiento fuera del hogar cayó 2.8%.

El reporte de julio podría darle margen a la Reserva Federal (Fed) para mantener las tasas sin cambios. En su reunión de julio, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) las dejó entre 3.5% y 3.75%, con una votación de 9 a 3. Los tres miembros disidentes apoyaron un aumento de un cuarto de punto porcentual.

“Si el informe del IPC de julio se acerca a mi pronóstico, el resto del comité ignorará por completo la crisis de oferta y el FOMC mantendrá las tasas sin cambios durante el resto del año”, declaró Joe Brusuelas, economista jefe de RSM, a CNBC.

Tras conocerse las cifras, el mercado redujo sus expectativas de un aumento en septiembre. El indicador FedWatch de CME Group muestra ahora una probabilidad cercana al 50% de un alza ese mes, mientras que las mayores posibilidades se concentran en octubre o diciembre.

La próxima reunión de la Fed será el 15 y 16 de septiembre, aunque la inflación todavía supera el objetivo de 2%, por lo que la evolución de los precios de la energía y los servicios seguirá siendo determinante.

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