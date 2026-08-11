Precio del dólar en México hoy, 11 de agosto del 2026

El dólar inicia este martes con movimientos moderados frente al peso mexicano, en una jornada en la que la moneda estadounidense mantiene una tendencia negativa. Para quienes viven en México es una excelente noticia si quieren comprar o hacer transacciones en dólares; sin embargo, quienes envían remesas a sus familiares deben saber que sus seres queridos van a recibir menos dinero en pesos de lo que recibían hace un año.

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense cotizó en promedio en $17.12 pesos mexicanos, lo que representó una disminución del 0.13% frente a los $17.14 pesos del cierre previo, de acuerdo con datos de Dow Jones.

El comportamiento reciente también refleja una presión a la baja para el dólar. Durante la última semana, la divisa estadounidense acumula un descenso del 0.82%, mientras que en comparación con hace un año registra una disminución del 8.15%.

Por su parte, el peso terminó el lunes con un retroceso marginal del 0.10% frente al dólar. Con este movimiento, la moneda mexicana puso fin a una racha de cinco sesiones consecutivas de ganancias.

La volatilidad del mercado cambiario se ubica actualmente en 3.33%, un nivel considerablemente inferior al 7.45% utilizado como referencia. Esta diferencia refleja un periodo de movimientos relativamente contenidos en el tipo de cambio, aunque las cotizaciones pueden cambiar durante la jornada conforme avanzan las operaciones.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar del lunes 10 de agosto fue de $17.1414 pesos por divisa estadounidense. Debido a que el dólar se cotiza durante todo el día en el mercado cambiario, el tipo de cambio cerró alrededor de los $17.14 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico, quedó establecido en $17.1408 pesos por dólar para este martes 11 de agosto. En tanto, el tipo de cambio establecido para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en $17.1387 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos de México para este martes son:

Afirme: compra en $16.20 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.80 pesos y venta en $17.89 pesos.

y venta en $17.89 pesos. BBVA México: compra en $16.37 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banorte : compra en $15.95 pesos y venta en $17.45 pesos .

: compra en $15.95 pesos y . Banamex: compra en $16.59 pesos y venta en $17.54 pesos.

Scotiabank: compra en $16.60 pesos y venta en $17.70 pesos.

Entre estas instituciones, Banorte ofrece el precio de venta más bajo, con $17.45 pesos, lo que favorece a quienes necesitan comprar dólares. En el lado de la compra, Banco Azteca ofrece $16.80 pesos, por lo que presenta la cotización más alta entre los bancos de esta lista para quienes buscan vender sus dólares.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar se vende en promedio en $17.42 pesos, mientras que se compra alrededor de $16.29 pesos. En las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, la divisa estadounidense registra un precio promedio de $17.50 pesos a la venta y de $16.50 pesos a la compra.

Para quienes envían dólares desde Estados Unidos hacia México, las compañías de transferencias internacionales muestran cotizaciones diferentes a las observadas en bancos y casas de cambio. Este martes, Western Union ofrece un tipo de cambio de $16.79 pesos mexicanos por dólar. Por su parte, MoneyGram maneja una cotización de $17.59 pesos mexicanos por cada $1 dólar, mientras que con Wise la persona que recibe el dinero en México obtiene alrededor de $16.99 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

El precio del dólar puede cambiar varias veces durante una misma jornada, por lo que las personas que necesiten comprar divisas, vender dólares o enviar dinero a México deben revisar la cotización disponible justo antes de realizar la operación. Una diferencia de algunos centavos puede modificar el monto final recibido, especialmente cuando se trata de cantidades importantes.

También te puede interesar: