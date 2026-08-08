Cuánto tiempo te duraría $1 millón en tu jubilación en cada estado de EE.UU.
¿Cuánto dura $1 millón de dólares en la jubilación? Descubre los estados donde tus ahorros rinden más y aquellos donde podrían agotarse en menos tiempo
Ahorrar $1 millón de dólares para la jubilación sigue siendo una meta importante, pero el lugar donde decidas vivir puede determinar qué tan rápido desaparece ese dinero. En algunos estados, esa cantidad podría cubrir los gastos de casi dos décadas; en otros, apenas alcanzaría para unos cuantos años. Un nuevo análisis encontró cuánto duraría ese ahorro en cada estado de EE.UU. durante 2026.
De acuerdo con el estudio realizado por el portal GOBankingRates, Oklahoma encabeza la lista con 19.3 años, mientras que en Hawái el mismo millón de dólares duraría apenas 9.1 años. En ningún estado, sin embargo, alcanzaría para cubrir 20 años completos de gastos promedio.
La percepción sobre lo que significa ser rico también ha cambiado. Una encuesta de Northwestern Mutual de 2025 encontró que solamente 36% de los millonarios estadounidenses se consideran ricos actualmente.
“Un millón de dólares suena como una cifra impresionante”, comentó Rudri Bhatt Patel, asesora financiera certificada y experta en jubilación de GOBankingRates. “Pero no vivimos en la década de 1950”.
Los estadounidenses también tienen expectativas mayores sobre el patrimonio necesario para considerarse ricos. La Encuesta sobre la riqueza moderna de Charles Schwab de 2025 ubicó esa cifra en $2.3 millones de patrimonio neto.
Al mismo tiempo, la mayoría de los jubilados está lejos de ese nivel de ahorro. Según la Encuesta de Finanzas del Consumidor de 2022 de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el hogar promedio de entre 65 y 75 años tenía alrededor de $200,000 en cuentas de jubilación.
Dónde más rinde $1 millón de dólares
Los estados con menores costos de vida ofrecen una ventaja considerable para quienes llegan a la jubilación con grandes ahorros. En Oklahoma, $1 de dólares millón duraría aproximadamente 19.3 años, con gastos anuales promedio de $51,849. Mississippi ocupa el segundo lugar, con 19 años y gastos anuales de $52,524.
Alabama y Virginia Occidental aparecen después, ambos con unos 18.5 años. Kansas y Missouri llegan a 18.3 años, mientras Arkansas alcanza 18.2 años.
Qué estados están en el extremo opuesto
La situación cambia drásticamente en los estados más costosos. En Hawái, el gasto anual promedio de un jubilado alcanza $110,393. Por eso, $1 millón duraría solamente 9.1 años.
Massachusetts ocupa el segundo lugar entre los estados más caros, con gastos anuales de $92,639 y una duración estimada de 10.8 años.
California aparece después, con $83,978 de gastos anuales y una duración de 11.9 años. Alaska, Nueva York y Maryland también se encuentran entre los estados donde los ahorros se consumen con mayor rapidez.
Así dura $1 millón de dólares en los 50 estados
Estas son las estimaciones de GOBankingRates, ordenadas de mayor a menor duración:
- Oklahoma 19.3 años
- Mississippi 19 años
- Alabama 18.5 años
- Virginia Occidental 18.5 años
- Kansas 18.3 años
- Missouri 18.3 años
- Arkansas 18.2 años
- Iowa 18 años
- Tennessee 18 años
- Indiana 18 años
- Texas 18 años
- Dakota del Norte 18 años
- Nebraska 17.8 años
- Georgia 17.7 años
- Dakota del Sur 17.7 años
- Kentucky 17.7 años
- Nuevo México 17.6 años
- Carolina del Sur 17.6 años
- Luisiana 17.6 años
- Ohio 17.5 años
- Minnesota 17.3 años
- Michigan 17.2 años
- Wyoming 17.1 años
- Illinois 17 años
- Pensilvania 16.8 años
- Carolina del Norte 16.7 años
- Wisconsin 16.7 años
- Nevada 16.5 años
- Idaho 16.4 años
- Utah 16.4 años
- Florida 16.4 años
- Virginia 16.3 años
- Colorado 15.9 años
- Delaware 15.8 años
- Arizona 15 años
- Nuevo Hampshire 14.9 años
- Montana 14.8 años
- Oregón 14.6 años
- Rhode Island 14.4 años
- Vermont 14.3 años
- Maine 14.3 años
- Connecticut 14.3 años
- Washington 14.3 años
- Nueva Jersey 14.2 años
- Maryland 13.7 años
- Nueva York 12.9 años
- Alaska 12.8 años
- California 11.9 años
- Massachusetts 10.8 años
- Hawái 9.1 años
El cálculo no incluye ganancias de inversión
El análisis calcula cuánto duraría $1 millón de dólares al dividir esa cantidad entre el gasto anual promedio de los jubilados en cada estado, ajustado al costo de vida local.
El cálculo no considera las ganancias que podría generar el dinero invertido. Una cartera de acciones y bonos dentro de una cuenta de jubilación podría prolongar la duración de los ahorros si sus rendimientos superan la inflación y los retiros.
Por otro lado, gastos médicos inesperados, impuestos, vivienda o un nivel de consumo superior al promedio podrían reducir ese periodo.
El lugar de residencia es, por tanto, una pieza importante del plan, pero no la única. Antes de asumir que $1 millón será suficiente, conviene considerar también el Seguro Social de Estados Unidos.
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