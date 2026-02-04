Seguro Social podría quedarse sin dinero en 6 años: los cambios que podrían evitarlo

El Seguro Social ha sido durante décadas uno de los pilares económicos para millones de familias en Estados Unidos. Para muchos adultos mayores, representa la principal fuente de ingresos en la jubilación. Sin embargo, nuevas proyecciones advierten que el programa enfrenta un reto serio. El tiempo corre y no perdona. Si no se realizan cambios importantes pronto, el fondo que paga los beneficios podría agotarse en pocos años, cerca de 6 años, lo que abriría la puerta a recortes automáticos.

De acuerdo con la oficina de la actuaria jefe del Seguro Social, Karen P. Glenn, el fondo fiduciario del programa podría quedarse sin reservas antes de que termine el año 2032. Esto significa que el Congreso tiene menos de siete años para actuar. Si no lo hace, la ley obliga a reducir los pagos mensuales a todos los beneficiarios, sin excepción.

Cuando el Seguro Social comenzó a recaudar impuestos sobre los salarios en 1937, el sistema funcionaba con una base amplia de trabajadores jóvenes y pocos jubilados. Ese dinero se guardaba en un fondo especial e invertía en bonos del gobierno. Durante décadas, los ingresos superaron a los gastos.

La situación cambió con el retiro masivo de la generación “baby boomer”. Hoy hay más jubilados por cada trabajador activo. Esto ha provocado que el fondo del Seguro Social registre déficits durante los últimos cuatro años consecutivos. El problema se agrava porque los beneficios crecen más rápido que los ingresos por impuestos.

Aunque el fondo aún cuenta con aproximadamente $2.4 billones de dólares, esa reserva se está reduciendo. El crecimiento lento de los salarios y el aumento de los pagos hacen que el dinero podría agotarse antes de 2032 si no hay reformas.

Karen P. Glenn, actuaria jefe del Seguro Social, ha advertido que el tiempo para hacer ajustes es limitado. Si el Congreso no actúa, los recortes serían automáticos y afectarían a millones de personas.

No sería la primera vez que el programa enfrenta una crisis. En 1983, el Congreso aprobó una reforma profunda que evitó la bancarrota del sistema. Sin embargo, los expertos coinciden en que mientras más se retrase la decisión, más duros serán los cambios.

Existen múltiples propuestas para fortalecer el Seguro Social. La mayoría combina varias medidas para repartir el impacto entre distintas generaciones.

Una opción es aumentar los impuestos sobre los salarios, especialmente para trabajadores con ingresos altos. Actualmente, solo los primeros $184,500 dólares de salario están sujetos al impuesto del Seguro Social en 2026. Algunos planes proponen volver a gravar los salarios por encima de cierto nivel, como $400,000 dólares.

Otra alternativa es elevar la edad plena de jubilación. Esto reduciría los beneficios para quienes se retiren antes y limitaría el aumento de pagos para quienes esperen hasta los 70 años. Este cambio afectaría principalmente a trabajadores jóvenes.

También se analizan modificaciones a la fórmula de cálculo de beneficios, con el objetivo de reducir pagos a quienes ganan más y proteger a los trabajadores de bajos ingresos.

Para los adultos mayores actuales, algunas propuestas incluyen ajustar el cálculo del aumento por inflación o incrementar la parte de los beneficios sujeta a impuestos federales.

Sobre el significado de estos ajustes, los analistas coinciden en que el impacto será generalizado. Como señalan los expertos del programa, evitar los recortes automáticos requerirá decisiones difíciles. Sea cual sea, el Congreso tiene que actuar. El tiempo no deja de avanzar y estos 6 años pueden pasar muy rápido para los millones de personas que resultarían afectadas con los recortes de Seguro Social.

