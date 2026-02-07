Seguro Social: quiénes recibirán más de $5,000 el 11 de febrero

Febrero llega con nuevos pagos del Seguro Social y, para un grupo muy específico de beneficiarios, también con cifras que llaman la atención. Mientras millones de personas recibirán su depósito regular este mes, solo algunos verán reflejados montos superiores a los $5,000 dólares. La clave está en la fecha de pago, el tipo de beneficio y, sobre todo, en la edad a la que se solicitó la jubilación.

La Administración del Seguro Social (SSA) inicia en febrero su tradicional ciclo de pagos escalonados de los miércoles. Este sistema organiza los depósitos según la fecha de nacimiento del beneficiario o del trabajador del que proviene el beneficio. El primer envío bajo este esquema está programado para el miércoles 11 de febrero.

Ese día recibirán su dinero quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes y que cobran beneficios de jubilación, Seguro Social por Incapacidad (SSDI) o pagos para sobrevivientes.

El resto de beneficiarios se pagará en los siguientes miércoles. Los nacidos entre el 11 y el 20 cobrarán el 18 de febrero y los nacidos entre el 21 y el 31 lo harán el 25 de febrero.

Ahora bien, no todos los pagos del 11 de febrero serán iguales. La mayoría de los beneficiarios recibirá montos cercanos al promedio mensual. Desde enero, con el ajuste por costo de vida (COLA) del 2.8%, los trabajadores jubilados cobran en promedio $2,074.53 dólares al mes, según fuentes oficiales. Los beneficiarios por incapacidad reciben alrededor de $1,633.48 dólares. Los pagos para sobrevivientes promedian $1,622.33 dólares.

Entonces, ¿quiénes pueden recibir más de $5,000? Según información oficial de la SSA, solo los trabajadores que se jubilaron a los 70 años en 2026 y que durante su vida laboral ganaron el máximo imponible del Seguro Social pueden alcanzar el beneficio mensual más alto. En ese escenario, el pago máximo es de $5,181 dólares.

Quienes se jubilan a la edad plena de retiro en 2026, bajo las mismas condiciones de ingresos máximos, reciben hasta $4,152 dólares. Aquellos que optaron por jubilarse a los 62 años reciben un máximo de $2,969 dólares. La diferencia demuestra cómo la edad de retiro impacta directamente en el monto final.

Es importante señalar que no todos los beneficiarios siguen el calendario de los miércoles. Las personas que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 cobran el día 3 de cada mes, sin importar su cumpleaños. En febrero, ese pago se realizó el martes 3.

Los beneficiarios del programa Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) tampoco entran en este esquema. Como el 1 de febrero cayó en domingo, el pago se adelantó al viernes 30 de enero. Quienes reciben SSI y Seguro Social regular cobraron el primero el 30 de enero y el segundo el 3 de febrero.

La SSA ya casi no envía cheques en papel. La mayoría de los pagos se realiza por depósito directo o mediante la tarjeta Direct Express. Mantener actualizada la información bancaria es esencial para evitar retrasos.

