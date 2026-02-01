Fechas de pago del Seguro Social en el mes de febrero para los jubilados en EE.UU.

A partir de la primera semana de febrero 2026, tanto los jubilados como beneficiarios de los distintos programas sociales de la Administración de la Seguridad Social (SSA) recibirán sus pagos.

De acuerdo con el cronograma, los primeros en recibir sus cheques serán los jubilados retirados antes de mayo de 1997, la cual será para este martes 3 de febrero, luego de este pago comienza la ronda para los adultos mayores retirados después de mayo de 1997.

La fecha de estos pagos se asigna dependiendo del día de nacimiento del beneficiario, quedando de la siguiente manera:

Miércoles 11 de febrero: nacidos entre el 1 y el 10 del mes.

Miércoles 18 de febrero: nacidos entre el 11 y el 20 del mes.

Miércoles 25 de febrero: nacidos entre el 21 y el 31 del mes.

Los pagos para los jubilados dependen de su edad de retiro. En este caso, quienes adelantan la jubilación hasta los 62 años obtienen $2,000 dólares, los jubilados a los 65 años reciben $3,000 dólares y los que retrasan su retiro hasta los 70 años obtienen mensualmente $5,000 dólares.

Durante el mes de febrero también se realizará el pago a los asegurados al Programa de Ingreso Suplementario (SSI), el cual se enviará el próximo viernes 27 de febrero debido a un ajuste en el calendario, ya que, el día de envío coincide con fin de semana.

Los montos del SSI van desde los $900 a los $1,400 dólares, dependiendo de su estado civil. Este beneficio está dirigido a jubilados de bajos ingresos, personas con discapacidad y adultos mayores de pocos recursos.

