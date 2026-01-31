Las 5 cosas que deberías vender antes de jubilarte

Llegar a la jubilación no solo implica dejar de trabajar, también significa replantear el estilo de vida y tomar decisiones financieras inteligentes. Para muchas personas con ingresos limitados, este cambio puede generar incertidumbre. Especialmente porque el Seguro Social no cubre todos los gastos del retiro y suele reemplazar solo una parte del ingreso previo.

Ante este escenario, liberar dinero antes de jubilarse puede marcar una gran diferencia. Vender ciertos bienes que ya no serán necesarios ayuda a generar efectivo, reducir gastos fijos y comenzar esta nueva etapa con mayor tranquilidad. Estas son cinco cosas que conviene considerar antes de colgar definitivamente el gafete del trabajo.

1. Objetos familiares que nadie quiere heredar

Vajillas finas, cubiertos antiguos o coleccionables pueden tener valor sentimental; pero si los hijos no están interesados en conservarlos, venderlos ahora puede ser una decisión práctica. Esto genera dinero para el retiro y evita que los familiares enfrenten esa carga emocional y logística más adelante.

2. Inversiones con bajo rendimiento

La cercanía de la jubilación es un buen momento para revisar el portafolio de activos. Algunas inversiones no solo rinden poco, también generan pérdidas no realizadas. Al venderlas, puedes ganar en dos vías: adquieres las ganancias que te dan los rendimientos o, si tienes pérdidas, pueden utilizarse para reducir impuestos. Además, permite reordenar las finanzas hacia opciones más estables y acordes a la nueva etapa.

3. El segundo automóvil

Durante los años laborales, dos autos suelen ser indispensables en un hogar. Pero al jubilarse, esa necesidad cambia. Mantener un vehículo extra implica gastos constantes en seguro, registro, mantenimiento y gasolina. Venderlo no solo aporta dinero inmediato, también reduce costos mensuales que pesan más cuando el ingreso es fijo.

4. El tiempo compartido (timeshare)

Muchos creen que usarán más su tiempo compartido (timeshare) al retirarse. Sin embargo, la realidad suele ser distinta. A las cuotas anuales se suman los gastos de transporte y otros cargos. En muchos casos, el costo supera el beneficio. Incluso si no se obtiene ganancia al venderlo, deshacerse de él puede significar un alivio financiero a largo plazo.

5. La vivienda principal

Para muchos estadounidenses, la casa es su mayor activo. Venderla y mudarse a una propiedad más pequeña o a una zona más económica puede liberar una cantidad importante de dinero. También reduce gastos en impuestos, seguros y mantenimiento. En algunos casos, rentar resulta aún más conveniente si se analizan bien los números.

