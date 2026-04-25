Demandan a Trader Joe’s por la cantidad de cafeína de su café

Somos muchas las personas que no podemos comenzar nuestros días sin nuestro respectivo shot de cafeína. ¿Qué harías si descubres que ese café que pretendías te diera energía no contiene la sustancia que esperas? Esta es la controversia en la que está envuelta la cadena de supermercados Trader Joe’s, que ahora enfrenta una demanda colectiva en Estados Unidos por presuntamente no informar con claridad la cantidad real de cafeína en uno de sus productos más populares.

La demanda, presentada en California, acusa a la empresa de publicidad engañosa respecto a su café “French Roast Low Acid” en grano entero. Según los demandantes, el producto fue comercializado como un café regular, lo que llevó a muchos clientes a pensar que contenía niveles normales de cafeína, cuando en realidad no era así.

De acuerdo con el documento legal, cuatro personas que compraron este café aseguran que la compañía no informó que el contenido de cafeína era menor al de un café tradicional. Esto resulta clave, ya que para muchos consumidores el nivel de cafeína influye directamente en su decisión de compra, especialmente en quienes buscan energía para sus actividades diarias.

Los abogados de los demandantes argumentan que, en la industria del café, solo se especifica el contenido de cafeína cuando ha sido reducido mediante algún proceso.

“Por ejemplo, el café con cafeína completa no tiene un etiquetado especial que indique que es completamente cafeinado, pero los cafés ‘descafeinados’ y ‘mitad cafeína’ sí están etiquetados como tal”, señalan los abogados de los demandantes en la demanda colectiva.

El problema, según la denuncia, es que pruebas realizadas al producto revelaron que este café contenía aproximadamente la mitad de la cafeína de una mezcla regular. A pesar de ello, no incluía ninguna advertencia o etiqueta que lo indicara, lo que habría llevado a los consumidores a comprarlo bajo una premisa equivocada.

“Los consumidores compraron el producto creyendo que es completamente cafeinado cuando no lo es”, se indica en el documento presentado ante el tribunal.

La demanda también enfatiza el papel que juega la cafeína en la rutina de millones de personas.

“Es tan común que ya es un cliché que los bebedores de café dependen de la cafeína para obtener la energía que necesitan para pasar el día”, señalan los demandantes en el texto legal. “En consecuencia, la cantidad de cafeína en una mezcla de café afecta la decisión de compra de un consumidor”.

Además, los demandantes sostienen que un café con menor contenido de cafeína no cumpliría con las expectativas de los consumidores habituales. Incluso, aseguran que, de haber sabido la verdad, habrían optado por no comprar el producto o pagar menos por él, como ocurre con opciones etiquetadas como “half-caff”.

Los demandantes buscan una compensación económica y exigen que la empresa deje de comercializar el producto bajo lo que consideran prácticas engañosas.

Hasta el momento, Trader Joe’s no ha emitido comentarios públicos en respuesta a la solicitud de información sobre esta demanda.

Este nuevo proceso legal contra Trader Joe’s se suma al caso reciente en el que se le acusó de no cumplir con la Ley de Transacciones de Crédito Justas y Precisas (FACTA), una normativa diseñada para prevenir el robo de identidad. El conflicto surgió porque algunos recibos mostraban más dígitos de los permitidos en tarjetas de débito o crédito.

Aunque la empresa negó irregularidades en ese otro caso, optó por llegar a un acuerdo de $7.4 millones de dólares para evitar un litigio prolongado. Los clientes afectados tienen hasta el 9 de junio para reclamar su compensación. Algo similar esperan los demandantes de la cafeína que suceda en su caso.

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