Trader Joe’s pagará $7.4 millones a clientes: ¿calificas?

Si alguna vez hiciste compras en Trader Joe’s y pagaste con tarjeta, esta información te interesa más de lo que parece. Una demanda colectiva podría ponerte dinero en el bolsillo, pero no todos califican. Aquí te explico, de forma sencilla, qué pasó, quién puede reclamar y cuánto podrías recibir.

Todo comenzó con una demanda presentada en 2019, donde se acusó a la cadena de supermercados de no cumplir con una ley clave de protección al consumidor: la Ley de Transacciones de Crédito Justas y Precisas (FACTA). Esta norma existe para evitar el robo de identidad, algo que afecta a miles de personas cada año en Estados Unidos.

El demandante, Brian Keim, aseguró que, tras hacer una compra en una tienda de Florida, recibió un ticket que mostraba demasiada información de su tarjeta. Según la denuncia, el comprobante incluía los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de su tarjeta de débito. Esto va en contra de FACTA, que establece que los comercios solo pueden mostrar como máximo los últimos cinco dígitos.

Más allá de la demanda, esta situación es muy riesgosa para las finanzas de cualquier persona. Imagina si pierdes ese recibo o alguien lo encuentra, podría usar esos datos para intentar fraudes y, tratándose de una tarjeta de débito, la afectación podría ser tan grave como perder tu dinero. Por eso la ley es tan estricta con este tipo de información.

Aunque Trader Joe’s negó haber hecho algo incorrecto, decidió llegar a un acuerdo económico para evitar un proceso legal más largo. También señaló que no hay reportes de clientes afectados por robo de identidad relacionados con este caso. Aun así, el acuerdo asciende a $7.4 millones de dólares.

¿Quién califica al pago de Trader Joe’s?

No todos los clientes entran en esta compensación, solo califican aquellas personas que hicieron compras entre el 5 de marzo de 2019 y el 19 de julio de 2019, usando tarjeta de crédito o débito, y que además recibieron un recibo con más dígitos de los permitidos.

Si no estás seguro de haber recibido ese tipo de recibo, puedes consultar directamente en el sitio web del acuerdo o comunicarte con el administrador del caso. Es importante verificar, ya que este detalle define si puedes participar o no.

¿Cómo presentar un reclamo del pago de Trader Joe’s?

Los clientes elegibles tienen hasta el 9 de junio para enviar su solicitud. Esto se puede hacer en línea o por correo, llenando un formulario con la información requerida. Si recibiste un número de identificación de clase (Class ID), el proceso puede ser aún más rápido.

¿Cuánto pagará Trader Joe’s a cada cliente?

El monto de la compensación por la demanda no es fijo, dependerá de cuántas personas presenten un reclamo válido y de los gastos legales que se descuenten del fondo total. Sin embargo, se estima que cada persona podría recibir alrededor de $102.45 dólares.

Una vez que el acuerdo sea aprobado por un tribunal, lo cual está previsto para agosto, los pagos se enviarán en un plazo aproximado de 10 días hábiles. Eso sí, tendrás hasta 180 días para cobrar el cheque antes de que expire.

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