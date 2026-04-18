Pagos del Seguro Social el 22 de abril: quiénes reciben $5,000

Si estás esperando tu cheque del Seguro Social este mes, hay buenas noticias para un grupo específico de beneficiarios. El próximo 22 de abril marca el último pago programado del mes, y algunos podrían ver depósitos mucho más altos de lo habitual, incluso cercanos a los $5,000 dólares. Aquí te explicamos quiénes califican y por qué no todos reciben esa cantidad.

La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye los pagos mensuales según la fecha de nacimiento de cada beneficiario. En abril de 2026, el calendario quedó organizado de la siguiente manera:

Quienes nacieron entre el día 1 y el 10 recibieron su dinero el 8 de abril;

Los nacidos del 11 al 20, el 15 de abril; y

Ahora, el miércoles 22 de abril, corresponde el turno a quienes cumplen años entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Este sistema aplica para la mayoría de los más de 70 millones de personas que reciben beneficios, ya sea por jubilación, discapacidad o sobrevivientes. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, quienes comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997 reciben su dinero el día 3 de cada mes. Lo mismo ocurre con quienes combinan Seguro Social con el programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

¿Quiénes pueden recibir hasta $5,000?

A pesar de que $5,000 dólares mensuales en beneficios del Seguro Social es muy atractivo, la realidad es que no todos los beneficiarios reciben cifras altas. De hecho, el pago promedio mensual para trabajadores jubilados ronda los $2,079 dólares, mientras que las personas con discapacidad reciben cerca de $1,634 dólares, según datos oficiales.

Entonces, ¿de dónde salen los pagos de hasta $5,000 dólares? La SSA explica que el monto máximo depende de varios factores: cuánto ganaste durante tu vida laboral, cuántos años trabajaste y, sobre todo, la edad en la que decidiste jubilarte.

“Si te jubilas a los 70 años en 2026, tu beneficio podría ser de $5,181 dólares”, señala la Administración del Seguro Social. “Si te jubilas a la edad completa, sería menor, y aún más bajo si comienzas a los 62 años”.

Esto significa que solo un grupo reducido de personas alcanza esa cifra. Se trata de trabajadores que tuvieron ingresos altos durante al menos 35 años y que retrasaron su jubilación hasta los 70 años para maximizar su beneficio.

Cómo se calcula y paga el beneficio del Seguro Social

La SSA calcula tu beneficio con base en tus 35 años de mayores ingresos, ajustados por inflación. Si trabajaste menos tiempo, esos años faltantes cuentan como cero, lo que reduce el promedio. Además, los ajustes por costo de vida (COLA) pueden incrementar tu pago anual, ayudando a compensar la inflación.

La edad en la que decides retirarte también influye en el pago que recibirás del Seguro Social. Puedes comenzar a recibir pagos desde los 62 años, pero con una reducción de hasta el 30%. En cambio, si esperas más tiempo, tu cheque aumenta cada año hasta los 70.

Los pagos del Seguro Social se realizan principalmente por depósito directo. Los beneficiarios pueden actualizar su información bancaria a través de la herramienta en línea “my Social Security”.

Para quienes no tienen cuenta bancaria, existe la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito donde se deposita el dinero de forma automática. Esta opción es común entre personas que prefieren no usar bancos tradicionales.

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