Por qué deberías reservar tu vuelo ahora si planeas viajar en el verano

El golpe en los precios de la gasolina es de los efectos más visibles de la guerra con Irán para los millones de consumidores en EE.UU.; el segundo más perceptible es el aumento en los pasajes de avión (por la misma principal razón anterior: el incremento en los combustibles). Y aunque hay una frágil tregua de cese al fuego, las consecuencias persisten y los viajes siguen caros. ¿Bajarán los precios de los boletos aéreos? Hay factores que hacen pensar que no, por lo que sería recomendable reservar tus vuelos si planeas salir en el verano.

De acuerdo con diversos especialistas, se ha pronosticado que los precios de los combustibles, específicamente hablamos de la turbosina, se mantengan elevados, por lo que invitan a los consumidores a reservar sus viajes de verano cuanto antes. Esto sin contar los posibles aumentos que surgen en plena temporada alta de vacaciones.

“Si aún no has reservado para este verano, date prisa”, instó Henry Harteveldt, analista del sector aéreo de Atmosphere Research Group, a través de CBS News. “No esperen a que bajen las tarifas. No lo harán”.

De hecho, Harteveldt invitó a los consumidores a que viajen a finales del verano, si realmente quieren ahorrar dinero en sus boletos, esto debido a que la demanda disminuye e incluso los precios del combustible para aviones (turbosina) suelen ser más estables en condiciones normales.

La turbosina, que normalmente representa entre el 25% y el 30% de los costos operativos de las aerolíneas, alcanzó los $3.93 dólares por galón en el índice Argus en Estados Unidos, lo que implica un incremento de 57% desde que comenzaron los ataques a Irán hace apenas dos semanas. Esto ha generado que las aerolíneas trasladen esa carga financiera a los viajeros.

Según Kayak, el precio promedio de un vuelo nacional de ida y vuelta al 13 de abril era de $358 dólares, un 18% más, unos $55 dólares más aproximadamente, que en el mismo periodo del año anterior.

El sitio web también ha registrado un fuerte aumento en los vuelos internacionales. El precio de un vuelo de ida y vuelta en clase económica desde Estados Unidos a destinos extranjeros ha subido en un promedio de $115 dólares durante el último año, hasta alcanzar los $1,064 dólares.

En general, las tarifas aéreas aumentaron casi un 15% en marzo en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del gobierno. El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, declaró en una entrevista el mes pasado que la aerolínea ha incrementado sus tarifas entre un 15% y un 20%.

Además de subir los precios de los billetes, aerolíneas como Alaska Airlines, American Airlines, Delta, JetBlue, Southwest Airlines y United han aumentado las tarifas por equipaje para compensar el alza del precio del combustible, mientras que otras han intentado reducir costes eliminando las rutas menos rentables.

En paralelo, diversas aerolíneas internacionales también ya comenzaron a ajustar sus precios. Más de una docena de compañías, entre ellas Air New Zealand, Cathay Pacific, Qantas y Scandinavian Airlines, han anunciado aumentos en tarifas y la aplicación de recargos por combustible, trasladando directamente el incremento de costos al pasajero.

En pocas palabras, es cierto que si agendas tu viaje del verano en estos momentos, te va a salir más caro que si lo hubieras hecho antes de la guerra; sin embargo, es muy probable que ahorres dinero ahora que si te esperas más tiempo.

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