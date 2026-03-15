Vuelos más caros por el alza del petróleo: cómo ahorrar en boletos

Ante el alza de los precios del petróleo que disparó los costos del combustible, recientemente se ha reportado un aumento de entre el 9% y el 15% en los precios de los boletos de avión en Estados Unidos.

A medida que se prolonga el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del suministro global de petróleo, los precios del combustible se muestran al alza, especialmente el jet fuel (combustible para aeronaves), el cual se registró para finales de febrero con un aumento entre 50% y 58%, pasando de $2.50 por galón a $3.88 por galón para la primera semana de marzo.

Y en medio de un ajuste temporal en los precios de los boletos, aquí te indicamos algunos consejos para ahorrar unos cuantos dólares en los viajes:

Busca tarifas más bajas

Lo principal será comenzar a monitorear en los sitios web en búsqueda de ofertas de tarifas aéreas. “Las tarifas fluctúan constantemente, pero debido a que están tan expuestas a las variaciones del precio del petróleo, eso aumenta la volatilidad. Las aerolíneas te permiten aprovechar las bajadas de precio, pero no te devuelven el dinero, sino que te dan un crédito”, comentó en entrevista a CBS Scott Keyes, fundador del sitio web de ofertas de vuelos Going.com.

Si bien puede ser anticipado buscar tarifas para las próximas vacaciones, lo mejor será hacer las reservas justo cuando los precios fluctúan a la baja. De igual manera, si la demanda aumenta, eso también puede hacer que los precios bajen y los consumidores puedan ahorrar unos cuantos centavos.

Las reservas con antelación son mejor

Según Julian Kheel, creador de Points Path, un buscador de vuelos con puntos, lo mejor es hacer las reservas unos meses antes de su vuelo con boletos aéreos más asequibles, ya que el experto considera que los precios del petróleo seguirán altos.

Kheel explicó que el combustible es uno de los gastos operativos más grandes que tienen las aerolíneas; si los precios suben, las compañías buscarán siempre la manera de compensar esos costos, en este caso subiendo las tarifas.

Adquiera boletos reembolsables

Una de las maneras de proteger su bolsillo podría ser adquiriendo un boleto reembolsable o modificable; en este caso, como señala Kheel, si los precios bajan, es posible volver a reservar con una tarifa más asequible, mientras que Ben Mutzabaugh, editor jefe de The Points Guy, destaca que ya “algunas tarifas han subido considerablemente”. Así que, si tienes un viaje planeado, reserva ya”, indicando además que las mejores ofertas se consiguen siempre uno o dos meses antes del viaje.

El aumento de los boletos será inevitable

La semana pasada, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, anticipándose a una guerra prolongada en Irán, advirtió que para las próximas semanas los precios de los boletos aéreos podrían aumentar, ya que, de seguir el conflicto, esto afectaría sus rendimientos del segundo trimestre. “Ya nadie se cubre, e incluso si lo hace, cubrir el diferencial de precios es realmente difícil”, expresó.

Mientras que, en un análisis desarrollado por analistas de Deutsche Bank, indicaron que muchas aerolíneas de bajo costo como Spirit Airlines podrían estar aumentando entre $86 a $193 el costo del boleto.

Los economistas señalaron que, de seguir los precios elevados del combustible, sería una “amenaza existencial” para el sector aéreo, esto debido a que las compañías comienzan a recortar las distancias de sus vuelos.

Para Khalid Usman, experto en aviación de la consultora Oliver Wyman, todavía las aerolíneas no están trasladando todos los costes adicionales del aumento del combustible a los consumidores, y considera que “el aumento de los precios puede provocar una caída de la demanda, y la disminución del número de viajeros no es buena para la aerolínea”, indicó.

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