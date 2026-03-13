El petróleo supera los $100 el barril pese a liberación de reservas

El mercado de los hidrocarburos sigue en un movimiento constante hacia arriba por las tensiones internacionales que involucran a Irán y el estrecho de Ormuz. El precio del petróleo superó nuevamente los $100 dólares por barril a pesar de los esfuerzos de gobiernos y organismos internacionales por aumentar la oferta de crudo mediante la liberación de reservas estratégicas.

La subida ocurre en medio de la creciente tensión en Medio Oriente. Los ataques atribuidos a Irán contra aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y contra embarcaciones en la región han generado preocupación sobre la seguridad del suministro energético global.

En los mercados internacionales, los futuros del crudo Brent subieron 88 centavos, o 0.9%, hasta $101.43 dólares por barril, según FactSet. Con este avance, el indicador se encaminaba a registrar un aumento semanal cercano al 9%.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo en Estados Unidos para entrega en abril, avanzaba 26 centavos, o 0.3%, hasta $96.50 dólares por barril, de acuerdo con FactSet. En el balance semanal, el WTI acumulaba un incremento aproximado del 6%.

El repunte de los precios se produce incluso después de que la Agencia Internacional de Energía (IEA) anunciara una liberación masiva de reservas para reforzar el suministro global. El organismo confirmó que liberará 400 millones de barriles de petróleo, la mayor intervención de este tipo en su historia.

“La guerra en Medio Oriente está creando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”, comentó la IEA en un comunicado el jueves.

Estados Unidos también tomó medidas para intentar contener el impacto en los mercados. El presidente Donald Trump ordenó liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo del país, una reserva diseñada para responder a emergencias energéticas.

“Estamos usando las liberaciones de la IEA y otras acciones para mantener el mercado abastecido durante este breve periodo”, comentó Chris Wright, el secretario de Energía de Estados Unidos, durante una entrevista en Fox News.

Sin embargo, la continua escalada de ataques contra buques petroleros y la infraestructura energética en el Golfo ha mantenido la presión sobre los precios. Analistas advierten que el mercado podría seguir siendo volátil mientras no exista una solución clara al conflicto.

Uno de los puntos más críticos es el Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Aproximadamente 20% del suministro global de petróleo circula normalmente por este paso, lo que lo convierte en un punto clave para el comercio energético.

De acuerdo con la IEA, varios países del Golfo han reducido su producción en al menos 10 millones de barriles diarios debido a limitaciones de almacenamiento y a las dificultades para transportar petróleo a través de esta ruta.

El aumento del precio del crudo también empieza a reflejarse en el costo de la gasolina. El precio promedio en Estados Unidos alcanzó $3.63 dólares por galón este viernes, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Esto representa un incremento de aproximadamente 63 centavos desde el inicio del conflicto.

Patrick De Haan, analista petrolero de GasBuddy, considera que el alza podría continuar si la tensión se mantiene. El especialista señaló que la gasolina podría acercarse a $4 dólares por galón, mientras que el diésel, que ya ronda $4.86 dólares por galón, podría subir hasta $5 dólares.

Y ojo, el consumo de la gasolina no solo afecta a los conductores. Todos los productos que necesiten transportación serán impactados por alza en sus precios más temprano que tarde, así que el alza en el precio del petróleo va más allá de los combustibles y de tener un vehículo de uso diario. Prepárate, porque la volatilidad y subida de precios continuará sin un final en el conflicto.

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