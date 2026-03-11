Baja del petróleo no se refleja aún en precios de gasolina al consumidor: ¿por qué?

A medida que transcurre la semana, los precios del petróleo han estado cediendo luego de alcanzar los más de $100 tras el cierre del Estrecho de Ormuz ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán; sin embargo, el costo de la gasolina para los estadounidenses continúa aumentando, por lo que surge la pregunta de si esta será su tendencia para las próximas semanas o volverá a su nivel más bajo antes de la guerra.

Para este miércoles 11 de marzo, el precio promedio de la gasolina a nivel nacional, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), se ubica en los $3.57 por galón en comparación con los $2.93 antes del conflicto, por lo que representa un aumento de más de 60 centavos.

Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy, comentó recientemente a CBS News que es muy probable que los estadounidenses se enfrenten a costos más altos del combustible en las próximas semanas, incluso si el precio del petróleo se mantiene o cae.

En algunos estados del país, ya los precios de la gasolina superan en gran manera al promedio nacional; en California, este miércoles se ubicó en los $5.33 por galón, siendo una de las entidades con el precio del combustible más alto, seguido de Washington, Hawái, Oregón, Alaska y Arizona, donde se apreció por encima de los $4 por galón.

¿El precio del combustible continuará alto?

Tras pasar los 100 dólares por barril, los precios del petróleo registraron una fuerte caída este martes; su retroceso se asocia a las declaraciones del mandatario Donald Trump, quien asegura que el conflicto con Irán no se prolongará más tiempo de lo necesario. No obstante, la gasolina no necesariamente obedece a esa caída y, en cambio, parece aumentar cada día unos centavos más. ¿Por qué?

Según De Haan, “la situación actual probablemente significará que el promedio nacional se estancará muy pronto, en las próximas 24 a 36 horas, rozando los $4 por galón”, dijo, al tiempo que señaló que, sin importar si los precios del crudo siguen bajando, no es probable que el costo de la gasolina vuelva a los rangos anteriores al conflicto, ya que se trata también de problemas estacionales que presionan a su aumento.

Tan pronto como se acerca el verano, la demanda del combustible aumentará. La gasolina para esa temporada suele ser más cara, ya que debe producirse con aditivos que reducen la evaporización durante los días más calurosos; esto inevitablemente aumentará los precios unos 15 centavos más por galón.

Finalmente, Wayne Winegarden, investigador principal en negocios y economía del Pacific Research Institute, se refirió a la volatilidad de los precios del petróleo, indicando que “es difícil para los productores fijar el precio de la gasolina con precisión en un entorno como este”. Hasta que no haya mayor claridad, probablemente seguiremos experimentando esta montaña rusa de precios”, destacó.

